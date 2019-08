Andrew Scheer fait campagne au Cap-Breton

Les libéraux ont peut-être gagné 32 des 32 sièges [en Atlantique] en 2015, mais les gens de l’Atlantique ont obtenu un score de 0 sur 32 sous Justin Trudeau, a-t-il lancé. Tout cela va changer en octobre!

Le chef conservateur a de nouveau promis d’abolir la taxe carbone des libéraux, d’exonérer d’impôt les prestations de maternité et d’équilibrer le budget fédéral.

Il a été chaudement applaudi lorsqu’il a promis de réduire les frais de chauffage résidentiel.

Tout comme la TPS n’est pas appliquée à d’autres produits et services essentiels, un gouvernement conservateur l’enlèvera des factures d’électricité résidentielles , a-t-il promis.

Il s’en est pris au premier ministre Justin Trudeau, l’accusant d’avoir rompu plusieurs promesses et de continuer à accumuler les déficits.

Andrew Scheer se trouve au Cap-Breton pour donner un coup de pouce aux deux candidats conservateurs de la région : Alfie MacLeod, dans la circonscription de Cap-Breton-Canso, et Eddie Orrell, qui se présente dans Sydney-Victoria. Les deux hommes sont d’anciens députés progressistes-conservateurs au provincial.

Andrew Sheer a promis que la TVH cesserait d'être appliquée aux factures de chauffage résidentiel, sous un gouvernement conservateur. Photo : CBC/Tom Ayers

Des manifestants

Environ 75 manifestants ont accueilli le chef conservateur devant la caserne de pompiers de Glace Bay, où avait lieu le rassemblement.

L’un d’eux, Chris Hughes, est membre du groupe environnemental Extinction Rebellion. Il accuse les conservateurs de minimiser les dangers posés par les changements climatiques.

Il y a une urgence climatique mondiale, et Andrew Scheer et les conservateurs n’ont pas de plan crédible pour éviter la crise! Nous voulons être entendus et nous espérons [que le chef conservateur] et les autres politiciens vont se réveiller et agir!

75 manifestants attendaient le chef conservateur, pour attirer l'attention sur différents enjeux, comme l'état précaire du système de santé et de l'économie au Cap-Breton. Photo : CBC/Tom Ayers

Un autre manifestant, Sen White, s’était plutôt rendu au ralliement pour protester contre le fait, selon lui, que les politiciens en général font peu de choses pour le Cap-Breton.

Notre situation est précaire ici et personne ne semble s’en préoccuper , déplore-t-il.

Une autre manifestante, Monica Hollohan, a renchéri. L’état du système de santé du Cap-Breton l’inquiète tout particulièrement. Elle manifestait pour attirer l’attention sur cet enjeu et non pour faire des reproches aux conservateurs en particulier.

Toute aide, quelle qu'elle soit, sera bien accueillie , a-t-elle dit.

Un groupe qui exige une meilleure distribution de la péréquation était aussi représenté à la manifestation. L’organisme Nova Scotians for Equalization Fairness souhaite que le gouvernement provincial partage davantage les fonds qu’il reçoit d’Ottawa avec les municipalités à l’extérieur d’Halifax.

Avec les renseignements de Tom Ayers, CBC