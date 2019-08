Les sandales de plage n’aiment pas vos pieds

Chaque année, Maegen Purych reçoit un plus grand nombre de patients en fin d’été. Le coupable est la gougoune et son mauvais soutien pour le pied.

La spécialiste explique que les tendons et les ligaments qui contrôlent la posture du pied travaillent beaucoup plus quand on porte des gougounes. La tension qui en résulte s’accumule au niveau de la voûte plantaire et peut causer des tendinites.

« Ce n’est pas le mal incarné, mais chaque chose en son temps, philosophe-t-elle. Si vous allez à la piscine ou si vous voulez faire quelques pas à la plage, ça va. Le problème, c’est quand vous les utilisez pour marcher de longues distances ».

C’est comme marcher nu-pied. Vous n’iriez pas faire de la randonnée en montagne ou une séance de basketball sans souliers. N’allez donc pas en sandales de plage. Maegen Purych, podiatre

Elle fait aussi remarquer que toute la posture du corps peut subir les contrecoups d’un pied mal chaussé : « Si vos pieds travaillent plus, votre dos travaille plus ».

Les spécialistes recommandent d’opter pour un soulier qui stabilise davantage le pied avec des courroies, des lacets et une semelle rigide.