Le rapport du GIEC sur l’alimentation planétaire fait réagir en Mauricie

Alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avertit qu’il faut repenser l’usage des terres et nos habitudes alimentaires, des intervenants de la Mauricie réagissent.

L’étude, qui s’est intéressée aux effets de l’agriculture sur l’environnement, conclut notamment que de réduire la consommation de viande serait bénéfique pour l’environnement.

Au Marché public de Trois-Rivières, le résident Alexis Bournival adhère au changement proposé.

C’est sûr que manger plus de légumes, ça va réduire vraiment beaucoup les émissions de gaz à effet de serre , pense M. Bournival.

Il ajoute qu’il est maintenant possible de manger des produits biologiques et locaux à l’année à Trois-Rivières.

C’est vraiment intéressant pour ça. Alexis Bournival, résident

Pour sa part, Olivier Fortin de La ferme du garde-manger à Saint-Justin, reste réaliste dans les changements qu’il souhaite voir.

Ils ne peuvent pas changer 100 hectares de champs en soyas, maïs et céréales du jour au lendemain pour des étangs avec des grenouilles et puis du petit légume bio, illustre M. Fortin. On comprend ça, mais il existe ailleurs dans le monde des modes de culture, des cultures intercalaires, diversifiées davantage.

L’Union des producteurs agricoles apporte quant à elle un bémol aux résultats de l’étude, plaidant qu’il existe d’importantes différences entre l’agriculture américaine et celle pratiquée au Québec, où la taille des entreprises est beaucoup plus petite.

L’organisme ajoute que des agriculteurs ont déjà entrepris un virage pour être plus respectueux de l’environnement.

C’est le cas de Jean-Pierre Clavet, propriétaire de la Ferme Crépuscule, qui produit des aliments biologiques depuis 30 ans.

On comprend que quand on a un aliment qui a bien grandi, que ce soit les légumes ou les animaux, c’est plus nutritif que des aliments qui ont poussé très rapidement , avance M. Clavet.

Avec les informations de Marilyn Marceau