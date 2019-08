Ryan Hughes devient le nouveau chef adjoint de la police de Thunder Bay

« Je suis persuadée que son expérience et son professionnalisme seront essentiels pour que la commission suive les recommandations du rapport du sénateur Murray Sinclair visant à éliminer le racisme systémique », a déclaré la présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay, Celina Reitberger.

Ryan Hughes est policier depuis 1998 et a géré, dirigé et évalué les unités des enquêtes criminelles et du renseignement lors de son dernier poste en tant qu'inspecteur-détective.

C'est un honneur d'être le nouveau chef de police adjoint , a-t-il déclaré. Il y a beaucoup de travail positif dans la communauté et j'ai hâte de travailler avec la cheffe [de police de Thunder Bay] Sylvie Hauth, pour poursuivre ce travail afin d'assurer la sécurité et le bien-être de tout le monde à Thunder Bay.

Ryan Hughes devait être assermenté jeudi au palais de justice de Thunder Bay.

Avec les informations de CBC