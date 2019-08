Des rénovations à l'aéroport de Regina pour agrandir la zone sécurisée

La zone sécurisée de l’aéroport de Regina est en phase de rénovation afin d’offrir aux voyageurs plus d’options de restaurants pendant qu’ils attendent leur vol.

Présentement, cet espace sécurisé contient un Tim Hortons Express et un restaurateur de boissons et de sandwiches. Le Skyway Lounge propose également de légères collations. Après les travaux, il y aura un plus grand Tim Hortons.

Une aire de jeu pour enfant, de nouveaux sièges, des prises pour recharger des appareils électroniques et un réseau wifi public seront aussi installés.

James Bogusz présente le plan des rénovations de la zone sécurisée de l'aéroport de Regina. Photo : Radio-Canada / Penny Smoke

Selon le PDG de l’Autorité de l'aéroport de Regina, James Bogusz, ces travaux, qui devraient s’achever d’ici la fin de l’année, permettront d’étendre la zone sécurisée sur toute la surface du deuxième étage de l’aéroport.

« Il s'agira, en grande partie, de réaménager l'espace », déclare-t-il.

Ces rénovations de 1 million de dollars sont financées par le fonds d’amélioration de l’aéroport. Ce fonds est alimenté par des frais de 20 $ ajoutés au prix des billets des passagers.

En quête des États-Unis

L’aéroport de Regina cherche aussi à financer un plan pour gérer des vols directs desservant les États-Unis ce qu'elle ne fait plus depuis 2016.

Pour financer ce plan, l’Autorité de l'aéroport de Regina demande à la Ville des exemptions annuelles de 538 000 $ de la taxe sur les propriétés. Ces exemptions impliqueraient des manques à gagner de 311 400 $ pour la taxe municipale, de 199 000 $ pour la taxe sur l’éducation et de 28 000 $ de la taxe pour les bibliothèques.

L’autorité de l'aéroport prévoit d'utiliser ces fonds pour notamment fournir des incitatifs aux compagnies aériennes, comme des garanties de revenus, et des réductions des frais pour l'utilisation des terminaux.

À lire aussi: Un jet privé de luxe attire l'attention à Regina

Le conseil municipal de Regina discutera de cette demande le 26 août. Même si le conseil approuve cette demande, la Ville devra obtenir l’autorisation de la province pour accorder une exemption de la taxe pour l’éducation.

Avec les informations de CBC News