L'homme en crise maîtrisé à Cookshire-Eaton

Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Haut-Saint-François qui ont reçu un appel vers 15 h 30, jeudi, « pour un homme en crise au cimetière Eaton-Corner de la route 210 à Cookshire-Eaton ».

Selon les informations de la Sûreté du Québec, l'homme, un résident de Cookshire-Eaton, était possiblement armé.

On a érigé un important périmètre et un déploiement policier a été fait afin de sécuriser la population et pour prendre contact avec cet homme , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Michèle Moore.

L'homme d'une trentaine d'années s'est finalement rendu aux policiers à 22 h 40. Le suspect a été conduit à l'hôpital pour y recevoir « des soins appropriés à son état ».

Il pourrait comparaître ultérieurement où il pourrait être accusé de possession d'arme prohibée.

Le groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec a participé à l'opération. La route a été bloquée à la circulation une partie de la soirée et plusieurs véhicules de la SQ étaient sur place. Des témoins ont raconté qu'un hélicoptère de la SQ a été déployé dans les environs de 19 h.