Stérilisations forcées : un avocat estime insuffisante une enquête nationale

Alors qu’un comité de la Chambre des communes presse Ottawa d’enquêter sur le phénomène des stérilisations forcées, les recours collectifs à ce sujet se multiplient à travers le Canada.

Des dizaines de femmes, majoritairement autochtones et presque toutes de statut socio-économique vulnérable, disent que des professionnels de la santé les ont menacées, manipulées ou carrément forcées à se faire ligaturer les trompes après leur accouchement. Cette pratique aurait été courante pendant plusieurs décennies.

Le cas le plus récent aurait eu lieu en décembre dernier en Saskatchewan.

L'avocat Adam Tanel, qui représente les victimes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, croit que le temps est venu pour reconnaître qu’il s’agit d’un problème national.

Il doit y avoir eu de la négligence systémique pour permettre ce genre de comportements dans de multiples hôpitaux. Ce n’est pas un cas où on a une pomme pourrie raciste ou un loup solitaire. Adam Tanel, avocat

Il se réjouit que le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes soit parvenu aux mêmes conclusions. Dans une lettre envoyée au Cabinet Trudeau plus tôt cette semaine, ce dernier recommande l’ouverture d’une enquête nationale pour comprendre comment ces situations ont pu se produire et comment les prévenir.

« Nous espérons qu’une enquête du gouvernement fédéral aidera à faire la lumière là-dessus et à y mettre fin, car tout indique que ça se passe encore aujourd’hui », dit l’avocat.

Peu importe la décision d’Ottawa, il n’a pas l’intention de laisser « une enquête parallèle ralentir les actions en cour ».

Des millions de dollars

Les femmes qui ont eu les trompes ligaturées contre leur gré et parfois à leur insu pourraient recevoir des centaines de milliers, voire des millions de dollars, en dommages et intérêts, si elles obtiennent gain de cause devant les tribunaux.

Des démarches contre les hôpitaux et les services de santé publics ont été entamées en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba.

Adam Tanel souligne cependant qu’une enquête nationale offrirait une option de plus pour les victimes qui peinent à partager leur expérience : « Ça créerait un forum pour [...] que les femmes puissent anonymement ou publiquement partager leur histoire, afin que nos lois et nos cours puissent voir la profondeur du problème. »

Il espère également qu’une telle enquête permettra de découvrir des faits qui lui seront utiles dans sa bataille juridique.