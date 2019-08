Des documentaires produits par Leonardo DiCaprio et Drake au TIFF

Les organisateurs du festival ont indiqué jeudi que les 25 films retenus pour le volet hors fiction de cette année incluent And We Go Green, produit par Leonardo DiCaprio et réalisé par Fisher Stevens et Malcolm Venville, de même que Bikram : Yogi, Guru, Predator, réalisé par Eva Orner.

Drake agit de son côté à titre de producteur exécutif pour Ready for War, aux côtés de Future et David Ayer. Le film est réalisé par Andrew Renzi. Un relationniste du TIFF a déclaré que la production était destinée à la chaîne américaine Showtime, mais qu'il n'y avait eu encore aucune annonce sur un distributeur canadien.

Le documentaire Ready for War d’Andrew Renzi met en lumière la vie de trois immigrants qui se sont portés volontaires pour servir dans l’armée américaine, mais se sont retrouvés expulsés des États-Unis une fois leur mission terminée. Photo : TIFF

Un programmateur du volet Documentaires, Thom Powers, a expliqué que la collection de cette année abordait des thèmes tels que les réalisations artistiques, l'immigration, l'environnementalisme et la résistance face aux dirigeants corrompus. Elle touche également à plusieurs personnalités connues, notamment Truman Capote, Merce Cunningham et Imelda Marcos.

Le programme de cette année montre des personnages que vous n'oublierez jamais : amants, combattants, danseurs, athlètes, despotes, rebelles, prostituées et héros , a affirmé Thom Powers dans un communiqué.

La section ouvrira avec The Cave de Feras Fayyad, réalisateur finaliste aux Oscars, sur un hôpital clandestin dans une Syrie déchirée par la guerre.

Parmi les offres plus légères, citons le premier documentaire de Bryce Dallas Howard, Dads, sur la paternité, incluant le témoignage de son propre père, Ron Howard, ainsi que Red Penguins de Gabe Polsky, présenté comme l'histoire comique d'Américains qui tentent d'amener du hockey de style nord-américain à Moscou.

Le réalisateur Feras Fayyad (Les derniers hommes à Alep) retourne dans son pays d'origine, la Syrie déchirée par la guerre, pour suivre une équipe dévouée de femmes médecins qui soignent inlassablement les victimes dans un hôpital souterrain, tout en luttant contre le sexisme systémique. Photo : TIFF

La section Midnight Madness

Les programmateurs ont également annoncé les 10 films sélectionnés dans la section Midnight Madness , généralement dédiée à l'horreur, à la comédie décalée et au film de genre.

Le volet inclut une adaptation de Color Out of Space de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, réalisée par Richard Stanley et mettant en vedette Nicolas Cage; et Gundala de Joko Anwar, basé sur des bandes dessinées de superhéros indonésiennes.

Les superhéros de bande dessinée indonésienne font leur entrée dans l'univers cinématographique dans le film Gundala de Joko Anwar. Photo : TIFF

Le film de zombies autochtones Blood Quantum, de Jeff Barnaby, annoncé précédemment, ouvrira la section. Celle-ci se terminera avec Crazy World d'Isaac Nabwana, une célébration du mouvement cinématographique ougandais Wakaliwood.

Du côté du volet Discovery, on pourra voir en ouverture Simple Women de Chiara Malta, dans lequel une réalisatrice rencontre Elina Lowensohn, une actrice qu'elle idolâtrait dans sa jeunesse.

Décrit comme un volet où trouver des œuvres pouvant être poétiques, audacieuses ou stimulantes , le volet Discovery a, selon le TIFF, contribué à lancer la carrière internationale de réalisateurs de renom tels que Yorgos Lanthimos, Maren Ade, Alfonso Cuaron, Barry Jenkins et Jean-Marc Vallée.

Le Festival international du film de Toronto se déroulera du 5 au 15 septembre.

Avec des informations de Cassandra Szklarski , La Presse Canadienne