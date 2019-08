Le bac à câbles du détroit de Baynes a perdu des morceaux de plastique

Un traversier propulsé à l’aide de trois câbles sous-marins et présenté comme plus écologique qu’un traversier à hélice fait l’objet d’une surveillance accrue de BC Ferries depuis que des habitants de l’île Denman et de la côte est de l’île de Vancouver ont retrouvé sur les plages des morceaux de plastique provenant des câbles.

La porte-parole de l’entreprise de transport public, Tessa Humphries, assure que les chutes de plastique ont cessé et que le personnel inspecte régulièrement les câbles pour éviter que cela se reproduise. BC Ferries s’apprête à déployer un robot sous-marin dans le détroit de Baynes afin de constater l'ampleur des dégâts.

Le robot télécommandé fera plusieurs passages pour couvrir le plus grand espace possible et, si nécessaire, des plongeurs iront ramasser le plastique. Tessa Humphries, porte-parole de BC Ferries

L’entreprise affirme avoir découvert le problème il y a environ un an, mais les protestations récentes d'habitants qui ont ramassé des brouettes de plastique sur les plages l'ont poussée à investir plus de ressources dans la recherche des causes de cette pollution.

BC Ferries a trouvé que les morceaux de plastique proviennent du matériau qui protège les câbles et qui sert à faciliter leur passage dans les treuils et les poulies tout en réduisant le bruit.

La traversée d'environ deux kilomètres était la plus longue au monde pour un bac à câbles lors de son inauguration en 2015. Photo : Radio-Canada

BC Ferries assure que l’usure n’est pas due à un dysfonctionnement du traversier, mais plutôt à une malfaçon du produit. Elle est en discussion avec le fabricant pour trouver une solution à long terme.

Des habitants de l’île Denman et de Buckley Bay remettent cependant en question l’existence même de ce bac à câbles inauguré en 2015. Dans l’année qui a suivi son entrée en service, il a connu des problèmes hydrauliques et, le mois dernier, il a dû être arrêté pendant plusieurs heures pour permettre d'ôter un dispositif de pêche qui était pris dans un des câbles.

Ce traversier utilise moins de pétrole que l’ancien traversier alors ça c’est bien, juge Daniel Arbour, directeur élu du District régional de la vallée de Comox, mais au niveau des coûts opérationnels, c’est la même chose qu’avant.

En signe de bonne volonté, BC Ferries fait savoir que son président-directeur général, Mark Collins, participera au nettoyage d’une plage en compagnie de plusieurs employés le 20 août.