« Cette tragédie touche cinq familles », constate le grand-oncle de Bryer Schmegelsky

« Cette tragédie touche cinq familles », déclare John McNabb qui est le frère de la grand-mère de M. Schmegelsky originaire de Port Alberni sur l’île de Vancouver.

« C’est inimaginable que cela ait eu lieu […] Nos pensées et prières accompagnent les autres familles », ajoute-t-il.

Selon M. McNabb, sa soeur a joué le rôle de parent de substitution pour Bryer Schmegelsky qui avait 18 ans lors de sa disparition et qu’elle est ébranlée par sa perte.

C’est comme perdre son enfant… on ne devrait pas enterrer nos enfants, c’est eux qui doivent nous enterrer. John McNabb

Des images des suspects Kam McLeod et Bryer Schmegelsky enregistrées dans le nord de la Saskatchewan quelques jours après la mort de trois personnes en Colombie-Britannique. Photo : GRC

M. McNabb a vu Bryer Schmegelsky le jour avant son départ de Port Alberni avec Kam McLeod. Les deux jeunes entendaient chercher du travail à Whitehorse.

Les deux amis ont été accusés du meurtre au deuxième degré de Leonard Dyck, un botaniste à l’Université de la Colombie-Britannique. Le corps de l’homme de 64 ans a été découvert le 19 juillet le long de l’autoroute 37 à deux kilomètres d’une camionnette de camping incinérée qui semble être celle conduite par les deux suspects.

Ils sont aussi soupçonnés d’avoir tué par balle Lucas Fowler, 23 ans, un Australien, et sa copine Chynna Deese, 24 ans, une Américaine. Leurs corps ont été retrouvés sur l’autoroute de l’Alaska le 15 juillet à presque 500 km du corps de M. Dyck.

Les corps des touristes Chynna Deese et Lucas Fowler, à gauche, ont été retrouvés près de Liard Hot Springs, en Colombie-Britannique, le 15 juillet. Le chargé de cours universitaire, Leonard Dyck, à droite, a été retrouvé mort quatre jours plus tard près de Dease Lake, en Colombie-Britannique. Photo : Service de police de New South Wales et l'université de la Colombie-Britannique

Les suspects ont fui la police en direction de l'est. Ils ont déclenché une chasse à l’homme à travers le Canada après avoir été repérés en Alberta, en Saskatchewan et finalement au Manitoba.

Mobile difficile à déterminer

Mercredi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé la découverte de restes humains dans le nord du Manitoba que la police croit appartenir aux deux jeunes.

John McNabb déclare que la famille entière est sous le choc. Elle tente de réconcilier le « jeune homme gentil et poli » qu'elle connaissait avec les crimes allégués portés à l'encontre de Bryer Schmegelsky.

D'après M. McNabb, il n’y aura pas de dénouement satisfaisant à cette histoire à cause de la mort des suspects : « On espérait qu’ils seraient retrouvés et capturés et que toute l’histoire de ces événements serait dévoilée. »

La GRC de la Colombie-Britannique a affirmé mercredi que sans les suspects en vie, il sera presque impossible de déterminer leur mobile.