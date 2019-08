Les marchés publics, une rampe de lancement pour les producteurs d'ici

Le boulanger et pâtissier Célestin Wokgoué en est à sa deuxième saison au marché public de Ville-Marie.

Sans dire que le marché a été essentiel dans la croissance de son entreprise, Bread'Cel, M. Wokgoué admet que ça a joué un rôle important.

Le marché public est un facilitateur, certainement, mais je dirais que ce sont des opportunités de vente. Disons que c'est un plus et je crois que ça m'a fait connaître. C'est le gros avantage que ça m'a apporté , lance-t-il entre deux ventes.

À lire aussi : Le marché public, une épicerie estivale locale

J'essayais de faire savoir aux gens qu'il y a quelqu'un qui fait du pain dans la région , ajoute-t-il.

Un kiosque pour la saison complète au marché de Ville-Marie coûte 250 $. C'est donc un coût modique pour les producteurs, qui peuvent bénéficier de la force d'attraction des autres producteurs , croit le cogestionnaire du marché public de Ville-Marie, Richard Dessureault.

Après une bonne première année en 2018, l'objectif de Célestin Wokgoué est un peu différent.

Cette année, l'objectif est d'avoir un chiffre d'affaires un peu plus important. Maintenant que je suis connu, le marché public me donne l'opportunité d'avoir un peu plus de ventes , souligne Célestin Wokgoué, qui travaille à temps plein sur son projet depuis janvier.

Plus de temps au marché public

Contrairement aux épiceries, où les clients entrent habituellement avec un produit spécifique à acheter, les marchés publics permettent aux propriétaires de petites entreprises d'entrer en contact avec les consommateurs.

Au-delà du fait que ça fait vendre et que ça fait connaître, c'est un point de rassemblement, ça fait que les gens se rencontrent , affirme M. Wokgoué.

Quand on va à l'épicerie, on y va avec un temps limité, mais au marché public, on s'attend à ce que ça prenne plus de temps. Richard Dessureault, cogestionnaire du marché public

Le président de l'Association des producteurs de la route gourmande du Témiscamingue et cogestionnaire du marché public de Ville-Marie, Richard Dessureault, estime que les marchés publics sont des outils précieux pour les producteurs.

Ça donne du temps aux clients de jaser et d'expliquer et ça donne aussi du temps aux producteurs d'expliquer son produit, comment il le fait, comment il le fabrique, etc. , dit-il.

C'est la première porte d'entrée aux consommateurs et c'est idéal pour ceux qui veulent venir tester leurs produits avec les consommateurs , soutient M. Dessureault, lui-même propriétaire du Domaine des Ducs, un vignoble.

La Semaine québécoise des marchés publics se déroule du 8 au 18 août.