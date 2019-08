Le drapeau arc-en-ciel hissé pour la première fois au quartier général de la SQ

Il s’agit d’une première pour le corps policier, dont les bureaux se situent à proximité du Village gai de Montréal.

Cette levée du drapeau répond à une demande formulée par le comité LGBTQ+ de la SQ, créé en juin dernier et formé de trois policiers et de trois civils.

L’organisation policière explique avoir voulu démontrer son soutien aux célébrations de Fierté Montréal, qui se poursuivent jusqu’au 18 août prochain, et promouvoir un « environnement de travail inclusif et ouvert à la différence ».

Le drapeau arc-en-ciel a pris la place de celui du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, rangé pour l’occasion. Il flottera au quartier général, aux côtés des drapeaux du Québec et de la police nationale, pendant une semaine et demie.

Mis à part ce geste symbolique, la SQ ne prendra pas part aux festivités de Fierté Montréal et ses policiers ne seront pas du défilé du 18 août.