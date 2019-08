L'équipe équestre de la Sûreté du Québec patrouille l'Abitibi-Témiscamingue

Deux policières à cheval patrouillent en Abitibi-Témiscamingue depuis mardi. Emmanuelle Groleau et Françoise Viau Quesnel sont montées à cheval jeudi à Rouyn-Noranda, après être allées à Val-d'Or et Amos.

L'objectif principal de la police équestre est de patrouiller, comme les autres unités policières.

Emmanuelle Groleau, policière à la Sûreté du Québec et instructrice-chef pour l'équipe équestre, note que le fait d'être à cheval présente des avantages.

Il y a une excellente collaboration entre le citoyen, les chevaux et les policiers. Dès que les chevaux sont là, on dirait que ça apaise le climat. Peu importe que les gens soient en crise, plus violents, à la vue du cheval, les gens se calment, collaborent mieux avec les policiers. Et si jamais ça se corse, évidemment que le cheval est très dissuasif , précise-t-elle.

En place depuis trois ans

La police équestre parcourt les différents districts du Québec depuis trois ans. Nouveauté cette année, l'équipe collabore avec les autres unités policières pour les recherches en forêt.

Le cheval est vraiment un atout lors des recherches. Évidemment, il y a une question de hauteur, une meilleure visibilité, mais également au niveau de l'audition, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de moteur qui nuit à l'audition des gens, on pourrait mieux entendre une personne qui aurait besoin d'aide , souligne Mme Groleau.

L'équipe équestre sera d'ailleurs présente au festival Osisko en lumière jeudi soir avec les autres patrouilles de la région pour assurer une présence policière.