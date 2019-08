Incendie dans le marché By : trois des façades endommagées seront préservées

Les façades de trois des immeubles endommagés par un important incendie dans le marché By au mois d’avril pourront être préservées. La Ville d’Ottawa a octroyé, jeudi, les permis nécessaires en vue de la reconstruction de commerces sinistrés.

C’est un peu une position neutre, si on veut. La situation idéale aurait été de protéger l'ensemble des bâtiments, la situation dramatique aurait été d'avoir à démolir tout l’espace. Là ce qu’on voit, c’est une adresse - le 41 ½ - qui va être démolie , a expliqué le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Même s’il sera démantelé, l’édifice sis au 41 ½, rue William ne sera pas complètement perdu, et sa démolition permettra de faciliter la préservation des autres immeubles patrimoniaux.

On protégera chacune des briques, on va reconstruire cette façade-là pour permettre l’accès à l’arrière des bâtiments, déconstruire tout ce qui a été brûlé et rebâtir , a relaté M. Fleury, jeudi.

Les propriétaires des commerces touchés pourront bientôt commencer à démolir les sections trop endommagées des édifices et enlever les débris. D’autres permis doivent être délivrés par la Ville d’Ottawa pour les prochaines étapes des travaux. La reconstruction elle-même pourrait être lancée dès le printemps prochain.

Un défi important, selon l’architecte responsable de la reconstruction

On va se sentir comme si la rue William n’a jamais changé , a souligné l’architecte Barry Padolsky. Rester fidèle à l’esprit patrimonial d’un quartier pose cependant son lot de défis.

C’est comme être dans la salle d’opération dans un hôpital. Vous devez gérer une situation de crise où différents immeubles ont subi différents types de dégâts. Barry Padolsky, architecte

Difficile aussi, selon M. Padolsky, de savoir à quoi s’attendre pour remettre à neuf des immeubles construits il y a 120 ans et qui ont été réaménagés à maintes reprises. On s’attend à en apprendre davantage après avoir démoli ce qui se trouve derrière les façades , a noté l’architecte.

Avec les informations de Gilles Taillon et Krystalle Ramlakhan de CBC