Une Saskatchewanaise fabrique des poupées d’un réalisme déconcertant

Au premier coup d’oeil, il serait impossible de penser que Lorna Robert a confectionné de telles poupées. Les créations de la dame de Saskatoon sont réalisées avec une précision chirurgicale et rien n’est laissé au hasard.

Elle reçoit des moules qui forment le torse, les jambes, les bras et la tête de ses poupées. Après les avoir peint, Lorna Robert complète l’assemblage, sans oublier les oeils en verre. Puis, à l’aide d’une petite aiguille, elle insère minutieusement les cheveux – synthétiques ou humains – dans la tête de la poupée.

Plus les poupées sont détaillées, plus elles sont thérapeutiques. Lorna Robert, artiste

Lorna Robert passe plus de 40 heures chaque semaine sur la conception de ses poupées. Photo : Bridget Yard

Même si elle est à la retraite, Lorna Robert a tout de même un emploi du temps bien rempli. Elle a fabriqué 150 poupées au cours des 18 derniers mois.

Maintenant, je reste à la maison et je fais des bébés! , déclare-t-elle.

Ce qui n’était qu’un passe-temps à l’époque est désormais un nouveau travail, puisqu’elle avoue passer plus de 40 heures chaque semaine sur la conception de ses poupées. Elle vend ses créations au Canada, aux États-Unis, en Europe et même en Australie. Ses poupées se vendent entre 300 et 500 $ chacune.

C’était un mariage parfait pour moi, l’art et les bébés. Lorna Robert, une artiste de Saskatoon

Il faut sept couches de peinture pour peindre chaque partie du corps de la poupée, selon Lorna Robert. Photo : Bridget Yard

Une large clientèle

Lorna Robert soutient que ses poupées sont populaires auprès des personnes âgées atteintes de démence, des jeunes enfants, mais aussi chez les familles qui vivent des moments difficiles.

Ainsi, pour une famille albertaine, les poupées de la Saskatchewanaise ont fait toute la différence. Il y a quatre ans, trois des cinq enfants de Pam Grover ont eu un accident de la route qui a coûté la vie au père de la famille.

Ébranlée par la tragédie, la résidence familiale était devenue un désordre émotionnel , selon Pam Grover. Heureusement, les poupées de Lorna Robert ont permis à la famille de trouver un peu de réconfort.

Tu ne peux pas être en colère quand tu as un bébé dans les bras , affirme Pam Grover qui habite à New Sarepta, près d'Edmonton.

Les poupées de Lorna Robert sont vendues entre 300 $ et 500 $ chacune. Photo : Matthew Garand

À l'image de la famille Grover, d'autres familles adorent les poupées de Lorna Robert. Cette dernière sait toutefois que certaines personnes trouvent l’idée étrange ou inappropriée. Malgré les critiques, elle entend continuer de repousser les limites de l’art, mais aussi de la réalité.

Ce sont des oeuvres d’art et selon moi, c’est une bonne chose que les créations artistiques suscitent de vives réactions , note-t-elle.

Avec les informations de Bridget Yard, de CBC News