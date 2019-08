Près de 900 constats d'infraction pour vitesse au volant en 2 semaines

Les automobilistes étaient davantage surveillés, comme lors de longs congés, par les patrouilles de la Sûreté du Québec entre le 19 juillet et le 4 août.

Sur le même territoire, 39 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité ont été octroyés et 15 pour l'usage du cellulaire au volant.

Quelque 445 constats ont été remis pour d'autres infractions. Vous savez, le Code de la sécurité routière a plus de 500 articles, donc ça peut comprendre des équipements, un permis de conduire qui est impayé, des plaques d'immatriculation qui sont impayées, ou qui sont illisibles ou endommagées, il y en a des infractions , explique le capitaine Paul Leduc, de la direction des communications de la Sûreté du Québec.

En Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, 23 personnes ont été arrêtées pour capacités affaiblies. Le capitaine Leduc ne constate pas une grosse hausse des arrestations depuis la légalisation du cannabis.

Pendant le congé de la construction comme dans toute l'année 2019 qu'on a débutée, on ne voit pas nécessairement une très grande hausse. Il y a plus de dossiers de capacités affaiblies par la drogue qui se font, mais pas de façon significative. On fait à la Sûreté environ 7000 dossiers par année de capacités affaiblies [au Québec] et 1000 au niveau des capacités affaiblies par la drogue , remarque le capitaine Leduc.

Bien qu'il n'y ait eu aucune collision mortelle, 20 accidents ont fait des blessés sur le même territoire. Au Québec, 15 collisions mortelles sont survenues pendant les vacances de la construction.