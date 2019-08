Des Winnipégois se mobilisent pour éliminer les affiches de suprémacistes blancs

Omar Kinnarath, organisateur du groupe Facist Free Treaty 1, veut mobiliser les citoyens contre les mouvements racistes. Avec un groupe de bénévoles, il parcourt les rues de Winnipeg pour faire disparaître les tentatives de communication de ces groupes xénophobes que leur ont signalées des Winnipégois.

[Les habitants de la ville] travaillent dans le bon sens en faisant très attention à ces groupes. Ce travail fantastique démontre notre multiculturalisme , affirme-t-il.

D'autres habitants se disent surpris de voir ces affiches. Je me suis rendu compte que ces groupes-là existent partout. Ce n’est pas un problème qui est propre aux États-Unis, ce n’est pas un problème qui est propre à certains pays , explique Nicolas Audette, de Saint-Boniface.

C'est la première fois qu'on les voit en personne, en train de recruter et d'établir leur présence à Winnipeg. Je crois que c’est important, dès le début, de les dénoncer et de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Et de démontrer aux gens qu’on est une société diverse et accueillante, on dit non au racisme, à l’islamophobie et à la xénophobie.

Nicolas Audette, de Saint-Boniface