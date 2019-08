Prolongement de l'autoroute 20 : la ministre Proulx reste sur ses positions

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Marie-Eve Proulx, n'estime pas nécessaire de se rétracter en ce qui a trait à l'utilisation de l’expression fake news pour décrire la congestion sur la route 132 dans le secteur de la Fromagerie des Basques. Elle qualifie l'enjeu de l’autoroute 20 d'important et réitère son engagement à discuter de ce dossier avec le ministre des Transports.

Elle avait fait cette déclaration hier en tentant de justifier que la réintégration du prolongement de l'autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures n'était pas prévue pour le moment par son gouvernement.

Je me suis engagée lundi auprès du maire Parent, justement à tire de ministre régionale à poursuivre le dialogue avec mon collègue ministre des Transports sur cette question de l’accès routier, tant pour le Bas-Saint-Laurent que la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine souligne Marie-Eve Proulx.

Marie-Ève Proulx, ministre. Photo : Radio-Canada

Le dossier, je suis très consciente que c’est important pour la région, j’entends très bien les acteurs ce qu’ils ont à dire sur le dossier. Marie-Eve Proulx, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

La ministre a rappelé que c’était le gouvernement libéral qui avait retiré le projet de prolongement de l’autoroute 20 du PQI pour réaliser le projet de la 85 qui est en chantier en ce moment.

La dernière phase des travaux d'aménagement de l'autoroute 85 se fera sur 40 kilomètres, entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! Photo : Radio-Canada

Elle a aussi insisté sur la prérogative du gouvernement en matière de priorité pour les investissements dans les infrastructures de transport.

Les projets qui seront ajoutés au prochain PQI seront évalués et ajoutés selon les priorités du gouvernement. Marie-Eve Proulx, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Le député péquiste de Rimouski, Harold LeBel, qui s’était montré très critique face aux précédentes déclarations de la ministre dans le dossier ne se montre guère plus convaincu cette fois.

Le député de Rimouski Harold LeBel. Photo : Radio-Canada

Les quatre partis politiques aux dernières élections ont pris des positions, rappelle Harold LeBel. Qu’est-ce que ça prend de plus pour être sensible? Je ne le sais pas. J’espère qu’elle est sensibilisée. Et rencontrer le ministre, j’espère… elle le rencontre à tous les mercredis au conseil des ministres. Là, ça prend une rencontre avec les intervenants d’ici, avec le premier ministre, avec le ministre des Transports, avec elle aussi et que l’on mette cartes sur table.

Un peu plus tôt dans la journée, la présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Catherine Lavoie, avait fait valoir que la ministre Proulx a fait preuve de condescendance et de maladresse hier matin.

Pendant la campagne électorale, François Legault avait déclaré qu'il fallait enfin faire le prolongement de l'autoroute 20.

Avec les informations d'Édith Drouin