La fuite de données à Revenu Québec soulève des inquiétudes

Le syndicat a eu un premier contact avec l’employée qui est suspendue avec solde en attendant la fin de l’enquête.

Pour l’instant, on attend d’avoir la version complète de l’employeur et de l’employée, mais elle nous dit qu’elle avait l’autorisation de sortir les données. C’est sûr qu’il va falloir valider , affirme Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

La femme de 39 ans et un homme de 46 ans de Québec ont été interrogés mercredi par des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ils ont été remis en liberté. L'enquête se poursuit , affirme Ann Mathieu de la SQ.

Les informations personnelles concernées viennent de bases de données administratives reliées aux ressources humaines.

Il s’agit du nom et numéro d'assurance sociale de travailleurs et, dans certains cas, de leur date de naissance et de leur salaire.

Le transfert, hors de lieux de travail, de renseignements sensibles préoccupe le Syndicat.

Tant pour Revenu Québec que pour l’ensemble des ministères et organismes, que les données puissent circuler aussi librement que ça, ça nous pose des questions, beaucoup de questions , s’inquiète Christian Daigle.

Un accès facile

Le spécialiste en cybersécurité Steve Waterhouse est perplexe de constater qu’une fuite de la sorte puisse survenir dans les systèmes de gouvernement.

Comment ça se fait qu’ils aient accès directement à une plateforme pour extraire de l’information, comme Gmail, Hotmail ou d’autres plateformes comme ça de courriers électroniques alors que ça devrait être complètement hermétiquement fermé. Ça, ça m’échappe, s’interroge M. Waterhouse.

Le PDG de Revenu Québec a fait savoir mercredi que, pour l’instant, rien n’indique que ces données auraient été utilisées à des fins malveillantes ni qu’elles auraient été vendues à des tiers.