La police aux couleurs de l’arc-en-ciel pour célébrer la Fierté

Des officiers portent des uniformes avec des lettres de leur écusson « POLICE » aux couleurs de l’arc-en-ciel au lieu des écussons habituels noir et blanc.

Les écussons ont été imaginés par la policière Yvonne Ouimet, qui s'identifie comme membre de la communauté LGBTQ+ de Windsor.

J'ai parlé à ma haute direction de la manière dont nous participons au défilé de la Fierté, et que nous n'avions pas vraiment les couleurs pour montrer la Fierté , a déclaré Yvonne Ouimet. Enfin cette année, ma direction a dit oui , s'est-elle réjouie.

Yvonne Ouimet a expliqué que les policiers décident de porter l'écusson sur une base volontaire. Et ceux qui ont dit oui, soit beaucoup de membres, ont tous reçu un écusson de police à porter pour cette semaine , durant le Festival de la Fierté de la ville.

Yvonne Ouimet a évoqué l'idée de porter des écussons «Police» arc-en-ciel avec ses supérieurs après avoir vu d'autres forces de police porter des motifs similaires. Photo : CBC / Jason Viau

Selon Yvonne Ouimet, les écussons sont une façon de montrer l'engagement de la police de Windsor envers la communauté LGBTQ+ de la ville.

En tant qu'agente de police, je comprends que j'ai un rôle de modèle et que j'ai l'occasion de montrer de la positivité dans notre communauté en étant policière... et policière homosexuelle. Yvonne Ouimet, policière de Windsor

Nous montrons à nos membres de la… communauté LGBTQ+ que nous sommes ici pour les servir, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est aussi une façon de leur montrer qu’ils sont bienvenus dans le corps policier.

Yvonne Ouimet souhaiterait étendre l’initiative à tout le mois de la Fierté l’année prochaine et voudrait réfléchir à un moyen d’inclure d’autres membres de la police qui ne portent pas d’écusson, mais qui aimerait arborer aussi les couleurs de la Fierté.

Le président du Festival de la fierté de Windsor-Essex, David Lenz, a déclaré que, même si des problèmes persistent entre la police et les membres de la communauté LGBTQ+, les efforts déployés par la police de Windsor pour améliorer cette relation montrent qu'ils s'efforcent de devenir une meilleure organisation .

David Lenz a ajouté que le Festival de la Fierté de Windsor-Essex collaborait étroitement avec la police pour assurer la sécurité pendant les festivités.

Nous les avons dans notre défilé depuis de nombreuses années et c’est toujours le cas , a-t-il déclaré.

D'autres officiers de police de Windsor, y compris le chef de la police par intérim, Pam Mizuno, porteront des écussons arc-en-ciel lors festival de la Fierté cette année. Photo : CBC / Jason Viau

La directrice générale de l'organisme WE Trans Support, Jayce Carver, a déclaré que les personnes qui s'identifient comme trans continuent de subir beaucoup de violence, même ici, de la part des services de police… mais je constate que des progrès ont été accomplis.

Selon elle, de nombreux membres de la communauté trans, en particulier des personnes de couleur trans constatent que l'uniforme lui-même est à l'origine du traumatisme qu'ils ont subi.

Elle indique qu'elle aimerait personnellement voir des officiers soutenir les membres de sa communauté en dehors de l'uniforme.

Cependant, s'ils vont porter un uniforme, il est bon qu'ils portent un attirail de couleur arc-en-ciel pour montrer leur soutien, a déclaré Jayce Carver.

Par ailleurs, elle estime que des membres de la communauté trans devraient davantage être invités à s'asseoir à la table des services de police pour voir comment nous pourrions nous assurer que les policiers sont formés avec la connaissance et de la sensibilité.