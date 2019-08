Des laveuses Whirlpool aux odeurs de moisissures visées par un recours collectif

Un Québécois obtient l'autorisation de déposer une demande de recours collectif contre l’entreprise Whirlpool pour avoir mis en marché des machines à laver qui accumuleraient moisissures et mauvaises odeurs.

Sylvain Gaudette a franchi jeudi matin la dernière étape nécessaire à que sa demande d’action collective aille de l’avant : la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre la demande de rejet de la requête déposée par Whirpool.

L’entreprise américaine arguait que la démarche du Québécois devait être avortée, puisqu’une initiative semblable d'un autre client insatisfait avait été rejetée en 2013.

Ce client-là, Sylvain Lambert, avait attendu trop longtemps avant d'entamer les procédures, explique Jeff Orenstein, l'avocat montréalais attaché au dossier ouvert en 2010. Son droit d'action personnel étant prescrit, les tribunaux ont conclu qu'il ne pouvait pas agir en justice au nom d'un groupe de propriétaires de laveuses.

Sylvain Gaudette a déposé sa demande trois ans plus tard et Whirpool tentait depuis de convaincre les tribunaux que l’affaire avait déjà été jugée et qu'il s'agissait d'un abus de procédures.

La décision de la Cour suprême signifie que Sylvain Gaudette pourra finalement demander l'autorisation de la Cour supérieure pour intenter son action collective.

Ça ne veut pas dire qu’on va gagner, mais ça veut dire qu'on peut recommencer les procédures , explique l'avocat du Groupe de droit des consommateurs, Jeff Orenstein.

Whirlpool, Kenmore et Maytag

La liste des machines à laver à chargement frontal incluses dans le recours collectif comprend les appareils « Whirlpool Duet », « Whirlpool Duet HT » et « Whirlpool Duet Sport », ainsi que d’autres appareils de marque Kenmore et Maytag manufacturés par Whirlpool.

Sylvain Gaudette cherchera à prouver que ces laveuses frontales ont des vices de conception qui valent dédommagements aux clients qui ont senti une odeur de moisi provenant de leur laveuse ou qui ont dû acheter des comprimés Affresh .

Il allègue que les machines à laver n'ont pas été conçues correctement pour diriger l'eau vers les surfaces exposées à l'eau, au savon, à la saleté et aux débris et à leur permettre de sécher une fois le cycle de lavage terminé.

Résultat : l'accumulation de résidus a contribué à la formation de moisissures et de mauvaises odeurs qui touchent non seulement les machines à laver, les vêtements une fois nettoyés et les pièces où ils se trouvent dans la maison.

Deux exemples montrant à quoi ressemblent les machines à laver problématiques une fois désassemblées. Photo : Courtoisie

M. Gaudette reproche à Whirpool d’avoir fait la promotion d’appareils écoénergétiques, alors qu’il devait effectuer des lavages à l’eau chaude et avec des produits spécialisés pour éliminer odeurs et moisissures.

Tous les clients canadiens qui ont, ou ont eu, une machine à laver de marque Whirpool éprouvant des problèmes semblables peuvent se joindre au recours collectif, qui soutient que ceux-ci, en plus de devoir débourser des coûts pour remplacer leurs machines défectueuses, ont souffert de douleurs, de souffrances, de troubles et de désagréments .

Environ 100 000 laveuses ont été vendues au Québec au cours de la période visée par la requête et plus de 6000 personnes sont déjà inscrites au recours collectif.

Le document juridique souligne également que Whirlpool était au courant du problème, mais n’a pas posé les gestes attendus, en vendant plutôt ses propres produits pour éliminer les moisissures.

Commercialisés à partir de 2001, certains modèles de laveuses problématiques de Whirpool auraient fait l’objet de correctifs au fil des plaintes reçues.

Le fabricant américain et le détaillant Sears ont réglé un recours collectif semblable aux États-Unis, mais ils avaient refusé d’indemniser les clients du Canada.