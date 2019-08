Le conseil municipal de Saskatoon se penchera sur l'insécurité à Pleasant Hill

La lettre de l’Association communautaire de Pleasant Hill a été rendue publique mercredi et adressée au maire Charlie Clark ainsi qu’à la conseillère municipale du district 2, Hilary Gough.

Pourquoi sommes-nous encore à militer pour avoir des services adéquats d'éclairage des rues, de logement, de sécurité, de santé mentale? Lettre de l'Association communautaire de Pleasant Hill

Peu avant la publication de la lettre datée du 13 juillet, trois homicides ont été commis dans ce quartier en une semaine.

« Pourquoi nos enfants continuent-ils de grandir dans ces conditions du tiers monde, avec autour d’eux, de la violence, des maisons abandonnées, des maisons où s’opère le trafic de drogue? », déplore l'association communautaire.

Elle dénonce la présence de plusieurs maisons abandonnées servant de repaire à des gangs de rue et à des vendeurs de drogue, situées sur l’avenue V sud entre la 20e et la 21e Rue Ouest.

L’association, qui dénonce cette situation depuis 2003, dit avoir été informée que la « Ville a le pouvoir de démolir ces maisons abandonnées pour permettre à des investisseurs de construire des logements abordables pour des familles ».

Le système ne « fonctionne pas »

L’un des signataires de la lettre, le coordonnateur en sécurité de l’association, Shane Partridge, indique que Charlie Clark et Hilary Gough ont rencontré l’association. Ces derniers ont aussi envoyé une lettre à l'association dans laquelle ils reconnaissent que des actions urgentes sont nécessaires.

« Nous reconnaissons que le système actuel ne fonctionne pas et que nous devons faire davantage pour régler ces problèmes », déclarent-ils dans leur lettre.

Ils indiquent que les problèmes de pauvreté et d'insécurité et de drogue sont devenus plus importants dans cette partie de la ville ces derniers mois.

Au total, cinq des neuf homicides perpétrés à Saskatoon depuis de début de l’année se sont produits à Pleasant Hill.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC News