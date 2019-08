Une entreprise sherbrookoise achète le cinéma Lido

Avec l'achat du cinéma Lido, la famille Hurtubise de Sherbrooke compte maintenant deux cinémas au Québec.

L'un des copropriétaires de la Maison du cinéma et maintenant du cinéma Lido, Alexandre Hurtubise, se réjouit de cette nouvelle acquisition.

Il affirme que sa famille et lui étaient au courant de la situation du cinéma de Rimouski et étaient en discussions depuis en moment avec l'ancien propriétaire, Francis Lamontagne, sur une éventuelle transaction.

C'est une opportunité qu'on devait saisir. Le cinéma Lido est un des gros cinémas indépendants à travers la province, où il y a un fort potentiel à nos yeux. Alexandre Hurtubise, copropriétaire du cinéma Lido

Alexandre Hurtubise croit que des changements dans la programmation s'imposent à Rimouski.

C'est certainement l'un des points où l'on va apporter des changements assez rapidement. On veut s'assurer de diversifier le plus possible la programmation , précise-t-il.

L'entrée du cinéma Lido de Rimouski Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Il ajoute que la Maison du Cinéma de Sherbrooke se fait un point d'honneur de présenter un éventail de films le plus diversifié possible et qu'il souhaite offrir une expérience similaire aux cinéphiles de Rimouski.

Des travaux de rénovation à prévoir

Salon M. Hurtubise, le nombre de salles, cinq, devrait demeurer le même. La disposition de ces dernières devrait rester la même.

Au niveau de l'aménagement, du design et des salles, en soit, je dirais qu'à court-moyen terme, on a un plan pour mettre à jour l'ensemble des installations , avance le copropriétaire.

On va devoir choisir nos priorités. On a des idées de grandeur. Alexandre Hurtubise, copropriétaire du cinéma Lido

Alexandre Hurtubise estime qu'à terme, la facture des travaux de modernisation, qui comprendraient l'espace commun du hall d'entrée, devrait s'élever à quelques centaines de milliers de dollars.

Les nouveaux propriétaires estiment le coût total des travaux de modernisation à plusieurs centaines de milliers de dollars. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Les nouveaux propriétaires envisagent de permettre le paiement direct par carte, une méthode qui n'est disponible dans les installations actuelles.

M. Hurtubise assure finalement que la vingtaine d'emplois sera préservée au cinéma Lido.