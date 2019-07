Dumont et Martin démarrent en lion

7 octobre 2003 – Les Canadiennes Guylaine Dumont et Annie Martin ont connu une superbe première journée aux Championnats du monde de volley-ball de plage en remportant leurs deux matchs, mardi à Rio de Janeiro, au Brésil.

Ces championnats marquent la fin de la saison et sont d'autant plus importants que les athlètes peuvent y récolter plus du double de points habituels pour leur classement mondial, classement primordial en vue des Jeux olympiques d'Athènes.

Dumont et Martin sont ainsi assurées de passer au tableau principal des 32 équipes, ce qui était leur objectif. La paire québécoise, qui est dans la poule L, a d'abord battu les Cubaines Tamara Larrea-Peraza et Dalixia Fernandez-Grasset 21-14, 21-16, puis les Espagnoles Ester Alcon et Catalina Ma Pol 21-11, 24-22.

Dure journée pour Guenette et Gougeon

Dans le groupe K, les Canadiennes Anouk Boileau et Julie Morin ont perdu face aux Allemandes Suzanne Lahme et Danja Musch par 21-12 et 21-19 et ont gagné par défaut leur autre match après le forfait sur blessure de l'équipe grecque.

Leurs compatriotes Gabriele Jobst et Patricia Stragliotto, qui sont dans la poule G, ont aussi maintenu un dossier de 1-1 avec un gain de 21-12, 21-18 sur les Norvégiennes Wiig et Josefen et une défaite de 21-14, 21-17 sur les Américaines Jenny Jordan et Annett Davis.

Enfin, dans le groupe H, les Canadiennes Wanda Guenette et Nancy Gougeon présentent une fiche de 0-2 après cette première journée. Elles ont perdu 21-12, 21-16 contre les Brésiliennes Renata Ribeiro et Shaylyn Bede et 21-19, 21-17 devant les Suissesses Nicole Schnyder-Benoit et Simone Kuhn.