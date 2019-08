L'ambassadeur du Canada aux États-Unis tire sa révérence

Le moment est venu de rentrer chez moi , a-t-il expliqué jeudi dans un communiqué, précisant qu'il retournerait chez lui à Toronto pour relever de nouveaux défis dans le secteur privé .

Il écrit qu'il avait prévu depuis longtemps de quitter son poste avant les élections fédérales d'octobre, mais précise qu'il était déterminé à voir l’élimination des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens imposés par l'administration Trump et levés en mai 2019 après avoir été vigueur pendant presque un an.

Selon le réseau CBC, s’appuyant sur une source ayant requis l’anonymat, M. MacNaughton, en poste depuis mars 2016, soupesait cette décision depuis un certain temps parce qu'il désirait passer plus de temps avec sa famille, notamment ses six petits-enfants.

Être ambassadeur du Canada à Washington, pendant cette période importante de notre histoire, a été le plus grand honneur de ma vie. David MacNaughton, ambassadeur démissionnaire du Canada aux États-Unis

S'étendant longuement sur le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, renégocié sous les pressions du président américain, Donald Trump, Davis MacNaughton s'est dit très fier de l'entente conclue.

Vantant la contribution du premier ministre, Justin Trudeau, et de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, il n'a pas manqué de souligner au passage qu'il avait ainsi participé aux négociations commerciales les plus difficiles et les plus incertaines de notre histoire , qui ont abouti en septembre 2018.

Les trois pays ont signé l'entente en novembre dernier, mais seul le Mexique a depuis ratifié l'entente.

Je ne peux m'empêcher de me rappeler la situation désastreuse à laquelle nous avons été confrontés au début de 2017. La relation commerciale la plus importante du Canada était en grand péril. Le gagne-pain de centaines de milliers de Canadiens était en jeu , a-t-il affirmé.

Selon CBC, M. MacNaughton entend agir comme conseiller pour les libéraux lors de la campagne électorale de cet automne.

Louangé par Trudeau et Freeland

Dans un communiqué, Justin Trudeau a dit avoir accepté avec beaucoup d'affection et de gratitude, et bien entendu avec grand regret la décision de son ami et conseiller de confiance .

Vantant ses contributions sans précédent, le premier ministre a loué son rôle dans la difficile renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et dans la levée des droits de douane sur l’acier et l’aluminium.

David est un grand Canadien. Son honnêteté, son jugement et sa sagesse ont été indispensables aux négociateurs canadiens dans le cadre de la renégociation réussie de l’ALENA en 2017 et 2018 a-t-il déclaré.

Évoquant l’incertitude économique sans précédent à laquelle avait été confronté le Canada, la ministre Freeland a elle aussi loué le travail acharné de son ami très cher .

Au cours de ces dernières années, je me suis fiée à la perspicacité, à l’intelligence et au courage de David en tant que négociateur. C’est donc avec une immense reconnaissance personnelle – et avec une certaine tristesse – que je marque son départ de ce poste diplomatique clé , a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Le représentant au Commerce des États-Unis, Robert Lighthizer, a salué le départ de M. MacNaughton. Pendant les négociations de l'[Accord Canada–États-Unis–Mexique], nous avons développé une bonne relation de travail et sommes devenus amis , a-t-il écrit sur Twitter. C'est un négociateur et un diplomate hautement qualifié. Les États-Unis ont eu la chance de l'avoir comme représentant du Canada à Washington.

L'intérim assuré par l'ambassadrice adjointe

Le premier ministre n’a pas annoncé l’identité de son successeur, mais a précisé que l’ambassadrice adjointe du Canada à Washington, Kirsten Hillman, en poste depuis 2017, assurera l’intérim.

Mme Hillman a auparavant été sous-ministre adjointe du ministère en matière d'accords commerciaux et de négociations. À ce titre, elle a notamment supervisé la ratification de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG), négocié pendant plus de sept ans et conclu en octobre 2016.

Un porte-parole du bureau du premier ministre a indiqué à CBC que le poste ne serait pas pourvu avant les élections.