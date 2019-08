De nouveaux membres au sein de l'équipe hockey des Huskies

Les Huskies ont annoncé jeudi matin qu'ils ont complété la restructuration de leur équipe hockey. Brad Yetman et Kevin Bergin occupent maintenant les postes d'entraîneurs adjoints, et Marc-André Bourdon est le nouveau recruteur-chef et assistant directeur général.

Brad Yetman, qui vient de Nouvelle-Écosse, avait joué pour les Huskies lors de la saison 2009-2010. Il espère que sa présence pourra encourager des joueurs des provinces maritimes à se joindre à l'équipe.

Quand je jouais, j'ai été repêché par Shawinigan, et je savais qu'il n'y avait pas de joueurs de l'Atlantique dans l'équipe, mais si je savais qu'il y avait un entraîneur ou un joueur de l'Atlantique, ça aurait pu m'aider vraiment beaucoup à ce moment, raconte-t-il. Donc j'espère que pour les prochaines années et pour les prochains jours, quand on aura des joueurs de l'Atlantique qui viennent ici, ça va leur donner plus de confiance.

Lors des deux dernières saisons, Brad Yetman était entraîneur-chef de l'équipe AAA East Coast Blizzard et durant les trois dernières années, il était dépisteur pour les Cataractes de Shawinigan. Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général, a ajouté que son expérience en tant qu'entraîneur pour le programme national des moins de 17 ans de l'équipe Canada cet été et sa maîtrise en psychologie seront un atout pour les joueurs de l'équipe.

Nouveau dépisteur-chef

En juin, Daniel Leblanc, le responsable du recrutement pour les Huskies de Rouyn-Noranda, a été embauché par le Wild du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Marc-André Bourdon ajoutera donc cette nouvelle responsabilité à celle d'adjoint au directeur général.

Mario Pouliot, se dit heureux que Marc-André Bourdon remplisse la fonction autrefois occupée par Daniel Leblanc.

Pour moi, l'encadrement des joueurs était une préoccupation très importante, et puis malgré le départ de Daniel Leblanc vers la Ligue nationale, on est vraiment content que Marc prenne ce département-là, dit-il. On a développé cette affinité au niveau de l'évaluation des joueurs et l'évaluation d'une équipe de hockey, donc on a une bonne complicité de ce côté-là , ajoute-t-il.

Plusieurs opportunités

Marc-André Bourdon croit que l'équipe aura plusieurs opportunités pour les jeunes joueurs lors du camp d'entraînement en août.

Vu qu'on recommence un peu dans le cycle, on a plus de place pour les jeunes joueurs. On a un joueur comme Alexandre Garon, Justin Louette, on a aussi deux Européens qui vont arriver dans les nouveaux, alors ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter.

Kevin Bergin, entraîneur adjoint des Gaulois de Saint-Hyacinthe lors des deux dernières saisons, a auparavant joué dans la Ligue de hockey junior majeur au Cap-Breton et à Shawinigan ainsi qu'au niveau professionnel en Europe.

Mario Pouliot l'a d'ailleurs dirigé lorsqu'il jouait dans le midget AAA à Saint-Hyacinthe. Ce dernier a de plus affirmé en conférence de presse être heureux de travailler avec d'anciens joueurs qu'il connaît bien.