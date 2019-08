Les inondations dévastent les terres agricoles à Lac Sainte-Anne

Les pluies intenses de cet été ont poussé le comté de Lac Sainte-Anne a déclarer un état de désastre agricole. Les précipitations prolongées et les inondations qu’elles ont provoquées ont causé des dommages « irréparables » aux récoltes dans la municipalité à l'ouest d’Edmonton, selon les autorités.

Le conseil municipal de Lac Sainte-Anne a déclaré l’état de désastre agricole, mercredi, pour aider les agriculteurs et les fermiers à obtenir des compensations financières pour leurs pertes.

« Le désespoir grandit chez les fermiers et les éleveurs alors qu’ils voient l’accumulation des précipitations quotidiennes nuire de plus en plus aux récoltes de 2019 », a déclaré le Comté, dans un communiqué.

Il prévoit que la moisson sera pauvre cette année. Les éleveurs peinent également à alimenter leur bétail en raison des récoltes insuffisantes et préservées dans des endroits trop humides.

Le Lac Sainte-Anne avait également déclaré l’état de désastre agricole en novembre 2016, lorsque d’importantes accumulations de neige avaient empêché les agriculteurs de cueillir leurs récoltes.