Gilles Strasbourg était à l'intérieur du dépanneur lorsque l'incendie s'est déclaré au troisième étage. On a appelé les pompiers immédiatement, ils sont arrivés en peu de temps , se souvient-il. Le bénévole évoque une intervention rapide et sécuritaire, bien que l'expérience a été difficile à vivre .

On voyait juste la fumée, pas les flammes, mais c'était très paniquant , raconte Eda Reganaz. La voisine du 79, rue Sherbrooke était chez elle pendant l'incendie. Bénévole à ses heures perdues pour le dépanneur Sylvestre, elle raconte avoir rapidement appelé ses collègues.

Les planchers du dépanneur Sylvestre étaient couverts d'eau après l'incendie. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

On n'aime jamais entendre que quelque chose est en feu , déclare la présidente du conseil d'administration du dépanneur, Colette Coughlin. Rencontrée devant l'établissement jeudi matin alors qu'elle constatait les dégâts, la responsable se dit néanmoins soulagée.

C'est surtout des dommages causés par l'eau. Les plafonds qui tombent, les planchers qui ont reçu de l'eau , explique-t-elle. Nos équipements n'auraient pas été touchés. C'est vraiment plus une question de faire un gros ménage.

Interruption de certains services

Si les dégâts sont minimes à l'intérieur, il reste que le dépanneur en a pour 6 à 8 semaines de rénovations, selon Mme Coughlin. Elle envisage déjà des moyens pour continuer à offrir certains services autrement et indique qu'on en saura plus dans les prochains jours.

On doit prévoir une période de fermeture plus longue. Colette Coughlin, présidente du conseil d'administration du dépanneur Sylvestre

Va falloir reconstruire, va falloir nettoyer tout ça. Ça va prendre un certain temps et c'est là tout le défi qui nous attend , renchérit Gilles Strasbourg.

Le dépanneur se décrit comme un espace d'inclusion souple et offre des activités culturelles et sociales pour des clientèles vulnérables en plus de servir des repas cuisinés sur place.

Les pompiers ont secouru un résident du troisième étage du dépanneur Sylvestre. Photo : Gracieuseté d'Eda Reganaz

La popote roulante se trouve un nouveau quartier général

En plus de ces services, le dépanneur Sylvestre est le lieu de rencontre des bénévoles de la popote roulante chaque matin — une initiative qui vise à livrer des repas chauds chez des individus en perte d'autonomie.

La directrice du Centre d'action bénévole de Hull, Chantale Lalonde, indique que ces opérations ne seront pas perturbées et que les bénévoles se rencontreront plutôt à leur bureau du boulevard Saint-Joseph, en attendant la fin des travaux.

C'est sûr que dès qu'on va pouvoir retourner au dépanneur Sylvestre, on va le faire. On a une très belle entente avec eux, ce sont des partenaires importants pour le Centre d'action bénévole. Donc, c'est sûr que dès qu'ils vont pouvoir réaccueillir notre service de popote roulante, on va retourner chez eux , explique Mme Lalonde.

Pendant ce temps, les habitués du dépanneur Sylvestre espèrent que l'endroit rouvrira ses portes le plus rapidement possible.

C'est notre chez nous , affirme Eda Reganaz. Il faut que ça bouge.

Avec les informations de Boris Proulx