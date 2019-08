L'industrie hôtelière a besoin des travailleurs étrangers temporaires

Les démarches pour engager des travailleurs étrangers temporaires sont longues et demandent un bon investissement. Les employeurs ont donc avantage à ce que la relation d’affaires fonctionne, affirme l’Association hôtelière de la région de Québec. Sa directrice générale, Marjolaine de Sa, a d’ailleurs participé à un projet de recherche de l’Université Laval portant sur les enjeux de la main d’œuvre immigrante temporaire dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie à Québec.

Capucine Coustere, étudiante au doctorat en sociologie à l’Université Laval, a rencontré une trentaine d’employeurs ainsi qu’une trentaine d’employés immigrants temporaires ou permanents. Elle est partie du constat que le nombre de travailleurs étrangers temporaires est beaucoup plus élevé que le nombre d’immigrants.

Ils ont entendu de nombreuses histoires et leurs intervenants proviennent de différents milieux et catégories de travailleurs étrangers temporaires. Il y a une étudiante internationale qui doit respecter les critères de son permis qui l’empêchent de travailler plus de 20 heures par semaine, indique Capucine Coustere. Mais dans son entreprise, pour avoir une augmentation de salaire, il faut faire un minimum de 25 heures par semaine.

Du côté des employeurs, elle a notamment rencontré Marjolaine de Sa de l’industrie hôtelière. Sa rencontre avec Capucine Coustere a eu lieu en juin. C’était important pour elle de partager les défis et les efforts de son industrie.

Des rencontres comme ça, c'est important pour parler ensuite de toute la paperasse que ça prend pour un hôtelier pour aller chercher quelqu'un pour un permis temporaire, explique-t-elle. On parle d’environ 6000 dollars d’investissement.

Elle souligne que les travailleurs étrangers temporaires engagés au sein de son industrie sont souvent des bas salariés.

C'est sûr qu'on veut bien traiter tous les employés, mais il faut être prêt à cet investissement d'argent pour avoir un employé qui va travailler durant un an. Marjolaine de Sa

Nombre de titulaires de permis en 2017 au Québec Programme des travailleurs étrangers temporaires : 13 040

Programme de mobilité internationale : 29 260

Étudiants internationaux : 38 205 Total : 80 505 source : ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion En comparaison, selon l’Institut de la statistique du Québec, en 2017, ils étaient 30 262 personnes en situation d’immigration économique.

Dans un contexte de rareté de main-d’oeuvre

Une des observations de Capucine Coustere concerne les possibilités pour ces travailleurs de faire des gains ou non, alors que le Québec a besoin d'employés à différents niveaux.

Il y a beaucoup de diversité dans le type d’emplois et la qualification demandée. Mais la pénurie affecte leurs conditions de travail [des travailleurs étrangers], souligne-t-elle. En hôtellerie, ils font souvent l’entretien ménager et doivent travailler plus parce qu’on manque d’employés.

On suit les règlements. Personne ne va travailler plus, à moins que tout le monde fasse des heures supplémentaires, mentionne de son côté Marjolaine de Sa. On parle beaucoup de pénurie, de rareté, il faut parler de la rétention aussi. Tout le monde fait du recrutement.

Un employé c’est important et on en prend soin, peu importe c’est qui. Majolaine de Sa

La directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec mentionne que les hôtels de la région ont de belles histoires d’employés à raconter, peu importe leur statut. Elle ajoute que plusieurs hôtels offrent certains avantages, comme le fait de ne travailler qu'un jour sur deux le week-end.

Pour ce qui est des éléments positifs pour les travailleurs étrangers temporaires, Capucine Coustere dit que la rareté de la main-d’oeuvre donne l’occasion à certains d’entre eux d’obtenir une augmentation de salaire. Ils ont un pouvoir de négociation, soutient-elle. Ils sont conscients qu’il y a beaucoup d’offres, donc l’employeur sait qu’ils peuvent partir à n’importe quel moment.

Son projet de recherche sur les travailleurs migrants dans l'industrie hôtelière et de la restauration est réalisé en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales.

Avec les informations d'Olivier Lemieux