Le Festival country de Gatineau ne pourra pas s’installer au parc de la Baie

Une porte-parole de la Ville explique que le site du parc de la Baie est un ancien site d’enfouissement de déchets . En 2017 le ministère de l’Environnement et la Ville de Gatineau ont convenu qu’un plan directeur de l’aménagement du parc et des mesures de restauration devaient être réalisés , ajoute Rachel Rivard du Service des communications.

D’ici là, aucune nouvelle activité ou utilisation accrue du site [n’est] autorisée , ajoute-t-elle. Seul le Festival de montgolfières de Gatineau a été autorisé au fil des années à tenir ses activités dans le parc .

Un site plus vert pour les caravaniers

Les organisateurs du Festival country du Grand Gatineau souhaitent offrir une meilleure expérience aux participants dans un environnement plus vert.

Environ 60 % des 20 000 festivaliers proviennent de l’extérieur de Gatineau. Ceux-ci se déplacent souvent en véhicules récréatifs (VR).

La problématique avec le casino et Guertin, [c’est que] tout est sur l’asphalte , explique le président du Festival, Michel Gervais. Surtout les chaleurs qu’on a eues l’année dernière. On a eu la semaine la plus chaude de l’été pendant le festival.

Quand tu fais du camping sur l’asphalte, ce n’est pas intéressant. Michel Gervais, président du Festival country du Grand Gatineau

On a eu des incidents avec des enfants, parce qu’il y a de jeunes familles qui viennent. Donc notre objectif ultime, c’est d’aller au parc de la Baie , ajoute-t-il. On a quand même un bon appui politique. Là, il reste à travailler. On se donne deux ans pour essayer de trouver des solutions.

Par ailleurs le site du parc de la Baie aurait permis à l’événement de doubler le nombre de festivaliers et d’accueillir davantage de caravaniers. Le parc offre en effet mille places à ces derniers, incluant des services d’eau potable et d’électricité.

Le 27e Festival country du Grand Gatineau se poursuit jusqu’au 11 août.