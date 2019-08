Pas d'engagement d'Ottawa pour rénover le Théâtre du Bic

Le ministre du Patrimoine canadien et du multiculturalisme, Pablo Rodriguez, qualifie d'important le projet de rénovation du Théâtre du Bic, mais ne s'engage pas à le financer.

Plus tôt cette semaine, le Théâtre a fait une sortie publique pour demander des engagements avant le début de la campagne électorale fédérale.

De passage dans la région jeudi, Pablo Rodriguez a affirmé que les fonctionnaires de son ministère sont toujours en train d'analyser le dossier, puisque le nouveau montage financier de 5 millions de dollars leur a été soumis à la fin du mois de juin.

Le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon le ministre Rodriguez, il y a toutefois peu de chances que le fédéral s'engage avant le déclenchement de la campagne électorale.

Il faut regarder ça dans un contexte où c'est un projet qui est important pour les régions, [...] qui a un impact à la fois économique et culturel, donc ça cadre vraiment avec les objectifs de Patrimoine Canada, maintenant il faut regarder les détails. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Le ministre précise que le programme de financement devrait être reconduit après les élections. Il ajoute que le dossier devrait continuer à cheminer si les libéraux sont réélus.

Québec doit également donner son aval afin que le projet de rénovation se concrétise. Plus tôt cette semaine, le ministère de la Culture et des Communications a indiqué qu'il continuait ses échanges avec la Ville de Rimouski et le Théâtre du Bic en tenant en compte des dépassements de coût constatés au cours des derniers mois.

D'après les informations d'Édith Drouin