Jack White et Jack Black enregistrent un duo

L’acteur et musicien Jack Black a annoncé avoir enregistré une chanson avec le musicien Jack White. Désormais, tout le monde se demande si la chanson va sortir sous le nom d'artiste Jack Grey?

Évidemment, c’est une blague qui a été reprise souvent au fil des années et des rares rencontres entre les deux artistes. Surtout depuis le début des années 2000 alors que les deux Jack sont devenus de plus en plus populaires.

Après de nombreuses rumeurs, la collaboration est maintenant officielle. Durant un concert de son groupe de hard rock Tenacious D, à Nashville, Jack Black a expliqué avoir rencontré Jack White pour un enregistrement sans en dire beaucoup plus.

Nous sommes allés chez lui aujourd’hui et nous avons enregistré une chanson , a dit Jack Black sur scène.

Black a indiqué que la chanson sortira prochainement.

La collaboration semblait dans l’air depuis quelque temps. Une photo de Jack White en compagnie des deux membres de Tenacious D a été publiée en juin dernier sur Instagram. Nous avons engagé un nouveau vendeur, pouvait-on lire dans la publication.

Les deux hommes s'étaient aussi retrouvés dans un aéroport de Londres après que le groupe de White, les Raconteurs, a joué au stade de Wembley.