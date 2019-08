Des zones d’échanges en ligne sécuritaires pour les citoyens de Winnipeg

Cette initiative permet de se rendre dans une zone d’échanges désignée pour y rencontrer les personnes avec qui la transaction en ligne a été faite, et de procéder à l’échange du bien vendu.

Ces zones sont situées près d’un poste de police ou dans un espace de stationnement du poste. Elles sont surveillées par des caméras.

La ville de Bromont, au Québec, a été une pionnière dans la mise en place de zones semblables, il y a deux ans.

« On a une zone à l’avant du poste de police », explique l'inspectrice des enquêtes criminelles du Service de police de la ville de Bromont, Sandy Robitaille. « On a pris une aire de stationnement. Une caméra filme en tout temps la zone identifiée par une affiche. Les citoyens se présentent pour les échanges de garde d’enfants ou des achats en ligne. »

La proximité de la zone avec le poste de police est pratique pour les citoyens, précise-t-elle. Un téléphone sur place permet de communiquer rapidement avec les policiers en cas de problème.

À Bromont, l’absence de maison dédiée aux transferts des enfants d’un parent à l’autre rend aussi cette zone attrayante pour les échanges de gardes d’enfants.

C’est un endroit neutre pour les échanges d’enfants , précise l’inspectrice Robitaille. Dans les cas où les questions entourant la garde des enfants suscitent des tensions au moment des échanges, Souvent, ça dégénère, constate-t-elle. Les images vidéo permettent d’apaiser la tension .

Où trouver les zones à Winnipeg?

À Winnipeg, la police indique que les zones d’échanges seront situées dans les quatre postes de police principaux de la ville. On les trouvera devant le poste ou dans le stationnement. Les zones sont identifiées par une affiche.

Des affiches semblables (en anglais) indiquent où se trouvent les zones d'échange mises en place à proximité des quatre principaux postes de police de Winnipeg. Photo : service de police de Winnipeg

La police recommande aux citoyens d’utiliser les zones le jour, et pendant les heures d’ouverture du poste de police près duquel a lieu l’échange.

Centre-ville : quartier général de la police, 245, rue Smith, ouvert 24 heures.

Ouest : centre de service du District 2, situé au 2321, avenue Grant, ouvert de 8 h 30 à 18 h 30

Nord : centre de service du District 3, situé au 260, avenue Hartford, ouvert de 8 h 30 à 18 h 30

Est : centre de service du District 4, situé au 1750, chemin Dugald, ouvert de 8 h 30 à 18 h 30

Les échanges de produits illégaux ne sont pas permis, et toute activité criminelle devra être rapportée à la police. Le Service de police de Winnipeg précise que ces agents n’ont pas comme responsabilité d’aider les citoyens dans ces échanges; ils n’en feront pas la supervision et ne participeront pas aux négociations.

À Bromont, l’inspectrice Robitaille affirme qu’au départ, le Service de police n’avait pas d’attente en mettant le service en place. On voulait donner un endroit pour la sécurité à peu de frais, mais on se rend compte que c’est plus utilisé qu’on croyait. Donc c’est positif , dit-elle.

On sentait que la criminalité va en augmentant, de plus en plus de gens achètent en ligne. On voit qu’au niveau des achats en ligne hors des heures de bureau, c’est utilisé. On a eu des appels d’avocats, qui mettent leur utilisation sur des ordonnances de garde , précise-t-elle.

Après Bromont, le Service de police de Sherbrooke vient d'instituer des zones d'échanges semblables.

La police de Winnipeg invite par ailleurs les citoyens à s’assurer que leurs transactions en ligne se déroulent en toute sécurité.

Conseils de sécurité :