Québec se dote d'un nouveau système d'accompagnement des immigrants

Simon Jolin-Barrette a décrit ce parcours comme étant une pièce maîtresse de sa réforme du système d’immigration en matière d’intégration. Selon lui, il permettra une « intégration réussie des personnes immigrantes ». Il fait suite à la mise en place du système Arrima, qui vise à mieux arrimer l'immigration aux besoins du marché du travail.

M. Jolin-Barrette a souligné que le système d’immigration québécois avait fait l’objet de critiques de la part de la vérificatrice générale du Québec, qui dénonçait des lacunes telles que l’absence de suivi auprès de la clientèle immigrante, le manque de coordination des services offerts et la méconnaissance des besoins réels des personnes immigrantes.

Il a expliqué qu’une réforme était nécessaire, puisque « certains services offerts par le ministère de l’Immigration étaient inadéquats, inadaptés et insuffisants ». Ce parcours, nous l’avons construit de façon ambitieuse et surtout efficace , a affirmé le ministre, précisant qu’il sera accessible, gratuit, flexible et adapté à chaque situation.

Sa mise en œuvre sera dotée d’une enveloppe budgétaire annuelle de 20 millions de dollars. Elle prévoit la mise sur pied d’une équipe 84 personnes dédiée spécifiquement à l’intégration des nouveaux arrivants et composée de 78 agents d’aide à l’intégration – de nouveaux postes que le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) va créer – et de 6 coordonnateurs. Chaque agent traitera plusieurs centaines de dossiers annuellement.

La préparation

Désormais, le processus d’intégration débutera au moment de l’envoi d’un certificat de sélection du Québec par le MIDI à la personne immigrante.

Le certificat sera accompagné d’informations sur le Parcours et des coordonnées du MIDI, où des agents l’accompagneront dans ses démarches.

Pour obtenir ce certificat, le demandeur doit préalablement avoir déposé une déclaration d’intérêt et avoir été retenu selon les nouveaux critères basés sur les besoins du marché du travail.

Un « réel travail de préparation » se met alors en branle. D'un côté, le MIDI peut alors amorcer son travail concernant la reconnaissance des acquis et des diplômes et de l’autre, le demandeur peut, entre autres, commencer à apprendre le français à distance, à s’informer sur les diverses régions du Québec et sur les professions et métiers réglementés.

Au passage, Simon Jolin-Barrette a déploré le fait que seulement 743 personnes immigrantes aient utilisé à partir de l’étranger les services de francisation en ligne du gouvernement du Québec en 2018-2019.

Le premier contact

Québec veut améliorer le premier contact entre la personne immigrante et le MIDI. Actuellement, nous ne réussissons pas à rejoindre suffisamment les personnes immigrantes lorsqu'elles arrivent au Québec , a déclaré le ministre.

En 2018, seulement la moitié des immigrants se sont arrêtés au bureau du MIDI à l’aéroport de Montréal, alors que celui-ci est situé à la sortie des vols internationaux. Or, de nouveaux arrivants transitent par Toronto ou Vancouver, passant ainsi par la sortie dédiée aux vols domestiques.

Pour remédier à la situation, le gouvernement caquiste s’affaire à finaliser une entente avec l’aéroport pour ouvrir un second bureau situé dans l'aire des arrivées domestiques, afin de permettre à davantage de personnes de rencontrer les représentants du ministère.

En ayant une couverture maximale à l’aéroport et en travaillant conjointement avec les différents organismes sur le terrain, ainsi que les autres ministères, nous sommes confiants de pouvoir rejoindre la quasi-totalité des personnes immigrantes. Simon Jolin-Barrette, ministre québécois de l’Immigration

Ainsi, dès le premier contact, un rendez-vous sera donné à l’immigrant avec un employé du ministère, et ce, dans un délai de cinq jours ouvrables pour analyser ses besoins et le diriger vers les services adéquats.

En fonction du profil et des projets de vie de chacun, un plan d’action individualisé sera produit afin d’orienter et d’accompagner les personnes immigrantes vers les ressources appropriées à leurs besoins , a précisé M. Jolin-Barrette.

Le plan d'action

Ce plan d’action individualisé comporte quatre volets : l’installation, la francisation, l’insertion à l’emploi et l’intégration aux collectivités.

Les agents d'aide à l'intégration du ministère assureront un suivi rigoureux de l'évolution de la personne immigrante et ajusteront, au besoin, le plan d'action afin d'offrir un service adapté aux besoins de chaque candidat. Simon Jolin-Barrette, ministre québécois de l’Immigration

Pour favoriser leur intégration, les personnes immigrantes seront invitées à suivre la session d'information « Objectif intégration » afin de se familiariser avec la réalité socioculturelle et les caractéristiques du marché du travail du Québec. Une allocation de participation de 185 $ sera par ailleurs offerte aux personnes immigrantes qui compléteront cette session , indique le MIDI dans un communiqué.

Actuellement, trop peu d’immigrants suivent ce cours. En effet, moins de 3000 personnes ont suivi le cours l’an dernier , a déploré le ministre.

Simon Jolin-Barrette assure que des vérifications seront effectuées pour valider, par exemple, que les personnes immigrantes « soient bien installées, qu’elles soient inscrites à un cours de français, qu’elles le fréquentent et qu’elles progressent ».