Une première femme comme cheffe de la Première Nation Dakota Standing Buffalo

Pour la première fois de son histoire, la Première Nation Dakota Standing Buffalo, située à l’ouest de Fort qu’Appelle en Saskatchewan, a élu une femme au poste de cheffe en plus d’élire un conseil de bande majoritairement féminin.

La nouvelle cheffe, Roberta Soo-Oyewaste, a notamment défait par six votes l’ancien chef de la Première Nation, Rodger Redman, qui occupait le poste depuis près de 20 ans.

On a beaucoup de travail à faire, il faut se mettre au travail rapidement , a-t-elle déclaré, peu de temps après avoir été assermentée, vendredi dernier.

Je suis fière d’être une femme de la Première Nation Dakota Standing Buffalo. Roberta Soo-Oyewaste, cheffe de la Première Nation Dakota Standing Buffalo

Âgée de 50 ans, elle a grandi au sein de la Première Nation Dakota Standing Buffalo, en plus d’avoir travaillé pour l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement fédéral

La nouvelle cheffe croit d’ailleurs que sa connaissance du fonctionnement des institutions gouvernementales, entre autres, sera bénéfique pour sa communauté.

Elle se dit également très heureuse d’avoir à ses côtés un nouveau conseil de bande déterminé à améliorer le quotidien des membres de la Première Nation.

On a des gens expérimentés qui ont tous la même vision pour notre communauté , affirme Roberta Soo-Oyewaste.

Une nouvelle tendance?

Actuellement, les Premières Nations de la Saskatchewan peuvent compter sur 14 femmes au poste de cheffe, en plus d’être de plus en plus présentes au sein des conseils de bande des différentes communautés autochtones.

La situation réjouit particulièrement Roberta Soo-Oyewaste, qui estime que l’on assiste à un vent de changement depuis quelques années.

C’est tellement excitant! Je crois sincèrement que plus de femmes assumeront ces rôles dans l’avenir et que nos communautés les soutiendront , souligne-t-elle.

Avec les informations de Penny Smoke, CBC News