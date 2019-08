Le jazz à l'honneur à Lévis

Une vingtaine de spectacles, surtout extérieurs, seront présentés pendant quatre jours. C'est Roxanne Burns and the Gentlemen qui ouvrira les festivités jeudi à 19 h.

Le quartet de Québec présentera un mélange de classique et de composition originales. Daniel Thouin et Light as a Snowflakes monteront ensuite sur les planches pour interpréter des pièces du groupe Return to Forever de Chick Corea.

Pour terminer la soirée, la formation Soul Influence livrera un hommage à la musique d'Aretha Franklin, Stevie Wonder et Nina Simone.

Quelques têtes d'affiche

La soirée du vendredi prendra des teintes de blues avec l'harmoniciste Guy Bélanger qui sera accompagné de Kim Richardson. Le Paul Deslauriers Band suivra avec un son blues aux accents rock.

La formation montréalaise Busty and the Bass Photo : Courtoisie : Greg McCahon

La formation montréalaise Busty and the Bass montera sur scène samedi pour faire danser la foule.

Les artistes de la région à l'honneur

L'artiste de Québec Gabrielle Shonk y sera samedi pour un hommage à Billie Holiday. Elle a elle-même sélectionné des chansons de la légendaire chanteuse afro-américaine pour les interpréter à sa manière.

Le collectif instrumental Les Évadés, aussi de Québec, propose un spectacle plutôt rock en quintet avec la participation du batteur Roger Cournoyer.

Les spectacles seront présentés sur deux scènes aménagées dans le quadrilatère rue Saint-Louis et de la Côte du Passage. La rue Bégin sera piétonnière durant le Festival.