Pénurie de travailleurs paramédicaux : le syndicat de la fonction publique s'inquiète

Dans un communiqué de presse, le SCFP affirme que le gouvernement et Medavie n'ont pas réussi à améliorer les conditions de travail des paramédics, qui, tout comme les infirmières, sont trop peu nombreux au Nouveau-Brunswick.

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Hugh Flemming, et le président-directeur général de Medavie, Bernard Lord, se sont rencontré le 25 juillet afin de trouver une solution au manque de personnel en vue de la saison estivale en cours.

On avait alors proposé aux ambulanciers d'accepter des quarts de travail supplémentaires en échange d'une meilleure rémunération pour ces heures. On avait aussi proposé de permettre aux paramédics acceptant de travailler dans une station extérieure de se faire rembourser leur kilométrage.

Cela aide à court terme, mais ne fait pas grand-chose pour la dotation du personnel à moyen et à long terme , dit Greg McConaghy, président de la section locale 4848, qui croit que ces solutions ne sont qu'un pansement sur une trop grande blessure.

Les ambulanciers paramédicaux et les répartiteurs travaillent déjà de 300 à 400 heures de plus par année que ce qu'exige leur emploi à temps plein. Ceci amène à l'épuisement professionnel et augmente le niveau de stress des employés. Greg McConaghy, président de la section locale 4848.

La répartitrice Mélanie Cormier est affectée auprès des ambulanciers depuis quelques temps. Un répartiteur répond soit aux personnes qui composent le 9-1-1 ou aux ambulanciers. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Difficile de connaître les coûts

Le SCFP indique qu'il tente de mettre la main depuis plus de trois ans sur les coûts réels associés au paiement des heures supplémentaires des travailleurs paramédicaux de la province.

Selon le Syndicat, Medavie n'a jamais partagé les documents officiels à cet effet.

L'employeur n'a pu nous fournir qu'une estimation d'environ 6,5 millions de dollars par année , a déclaré Norma Robinson, présidente de la section locale 1252. Il s'agit de l'équivalent de 135 postes à temps plein à un salaire moyen de 48 000 $ par année.

Les deux sections locales s'entendent pour dire conjointement à Medavie qu'une stratégie de recrutement et de rétention doit absolument être mise en place pour l'ensemble du service.

Au lieu de modifier la rémunération des heures supplémentaires, réaffectons cet argent existant en rajustements des salaires réels pour les répartiteurs et les ambulanciers paramédicaux , a déclaré Mme Robinson.

Dans le même ordre d'idées, M. McConaghy croit qu'en réadministrant ces fonds dans les salaires existants, la rétention des employés serait moins difficile.