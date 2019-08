Tirs groupés contre la ministre Proulx au sujet de l'A-20

La ministre fait preuve de condescendance , a affirmé la présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Catherine Lavoie, en entrevue à Info-réveil.

À l'instar du maire de Rimouski, Mme Lavoie juge que la ministre devrait se montrer plus à l'écoute de la population qu'elle représente.

De réduire ce dossier-là à un enjeu de trafic sur trois semaines pendant l'année, ça fait de nous un peu une risée et je trouve ça insultant pour la région. Catherine Lavoie, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette

La présidente de la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette, Catherine Lavoie (Archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Mercredi, la ministre Proulx a affirmé que la réintégration du prolongement de l'autoroute 20 au Programme québécois des infrastructures (PQI) n'était pas prévue « pour le moment ». Elle a également qualifié de fake news les problèmes de congestion sur la route 132 dans le secteur de Notre-Dame-des-Neiges cet été.

Le député de Rimouski, Harold Lebel, a également condamné les propos de la ministre.

Quand on parle de fake news, que ce n'est pas une priorité et qu'il y aurait une décision régionale de ne pas en faire une priorité, vraiment, je ne la comprends pas , a affirmé M. Lebel.

Le député de Rimouski, Harold Lebel, dénonce les propos de la ministre Marie-Eve Proulx. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le député a ajouté que la pénurie de main-d'œuvre évoquée par la ministre n'est pas une excuse valable.

Le jour qu'ils vont mettre ça au PQI, y'a pas une pépine qui va débarquer demain matin! Harold Lebel, député de Rimouski

Le PQI ça sert aux gens du ministère des Transports pour ressortir les plans qui sont pleins de poussière depuis cinq ans [...] les mettre à niveau, aller voir le monde , a-t-il précisé.

Pour sa part, Catherine Lavoie estime que la ministre Proulx doit prendre davantage en considération les besoins spécifiques à la région du Bas-Saint-Laurent, dont elle est responsable.

On va durcir le ton, et de plus en plus, parce qu'on manque vraiment beaucoup de patience pour le transport en général. On a des enjeux par rapport à la 20, mais aussi par rapport aux traversiers et aux aéroports , a précisé Mme Lavoie.

Le prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski est absent du PQI depuis 2015. Les préfets et plusieurs maires de l'Est-du-Québec font d'ailleurs front commun afin que le gouvernement le réintègre dans la liste de ses projets d'infrastructures prioritaires.

D'après des entrevues réalisées à Info-réveil