Les Nord-Côtier boiraient moins, mais dépasseraient plus souvent les limites

Les Nord-Côtiers seraient moins nombreux à consommer de l'alcool, boiraient moins souvent et en moins grande quantité que la moyenne québécoise... mais ils seraient un peu plus nombreux que la moyenne à avoir dépassé les limites de consommations recommandées.

L'organisme Éduc'Alcool a publié aujourd'hui les résultats de son sondage sur les habitudes de consommation d'alcool des Nord-Côtiers.

76 % des Nord-Côtiers, des 356 sondés, affirment avoir bu de l'alcool dans les 12 derniers mois, alors que la moyenne québécoise est de 85 %.

En moyenne les résidents de la région boiraient 1,6 fois par semaine par rapport 1,9 fois par semaine pour l’ensemble du Québec.

Par contre, 38 % des Nord-Côtiers disent avoir consommé au-delà des limites recommandées (3 consommations pour les femmes et 4 pour les hommes) une fois par mois ou plus au cours de l'année, c'est 4 points de pourcentage de moins que la moyenne.

Bonne note pour les conducteurs nord-côtiers : la région serait celle où les habitants affirment conduire le moins souvent après avoir consommé de l'alcool.

L’application des lois sur l’alcool au volant est aussi plus visible pour les Nord-Côtiers. 28 % des conducteurs de la région disent avoir passé à travers un barrage policier contre seulement 21 % pour l’ensemble des répondants du sondage provincial.

Le sondage annuel s’est aussi intéressé pour la première fois à la consommation de cannabis. 14 % des répondants nord-côtiers ont indiqué être des consommateurs de cannabis contre 18 % des répondants québécois.

Pour arriver à ces résultats, la maison de sondage CROP, mandatée parÉduc'Alcool, a mené 6732 entrevues, dont un minimum de 350 répondants par région.

Éduc’alcool se présente comme « un organisme privé, indépendant et sans but lucratif. Il regroupe des institutions parapubliques, des associations de l’industrie des boissons alcooliques et des personnes de la société civile provenant de divers milieux ».