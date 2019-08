Meurtre de Thomas Cameron : les deux accusés de retour en cour

La procureure de la couronne, Me Nathalie Robidoux, déposera officiellement en Chambre de la jeunesse un avis d'assujettissement pour prévenir l'accusé qu'elle compte réclamer une peine pour adulte s'il est reconnu coupable.

Une adolescente de 15 ans, accusée quant à elle de complicité après le fait, doit également comparaître jeudi.

Thomas Cameron, un Sherbrookois de 18 ans, a été assassiné samedi soir au parc Adrien-Cambron, situé dans l’est de la ville.

Comme les accusations sont déposées en Chambre de la jeunesse, la loi interdit de révéler l'identité des deux personnes mineures. L'interdiction tomberait cependant advenant que l'accusé soit reconnu coupable et que la couronne obtient gain de cause, explique l'avocat criminaliste, Me Patrick Fréchette.

Pour ça, il doit être déclaré coupable et soumis à une peine adulte , précise-t-il.

La peine maximale pour un adolescent accusé de meurtre est de trois ans d'emprisonnement tandis qu'un adulte s'expose à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, note l'avocat.

Trois options pour l'accusé

Le fait d'être exposé à une peine pour adulte ouvre la porte à trois possibilités de procès pour l'accusé de 17 ans, qui pourra opter pour un procès en Chambre de la jeunesse, un procès devant jury ou un procès devant un juge de la cour supérieure.

Une certaine prudence est donc de mise dans les faits qui seront rapportés publiquement, signale Me Fréchette. Mercredi, certains médias ont dévoilé des détails issus du rapport d'événement émis par le gardien du parc Adrien-Cambron, où a été perpétré le crime.

Ça peut nuire grandement au bon déroulement d'un procès , mentionne Me Patrick Fréchette.

On peut comprendre que les gens souhaitent obtenir de l'information lorsqu'un élément malheureux comme ça se produit et on comprend que les médias ont un rôle à jouer bien entendu, mais lorsque des éléments factuels sont soumis comme ça dans les médias à la population en général, ça peut nuire au bon déroulement d'un dossier. Par exemple, si le jeune est assujetti à une peine adulte comme le demande la poursuite, qu'il fait le choix d'un procès devant juge et jury, peut-être que la défense pourrait alléguer qu'un jury ici localement est contaminé par l'information obtenue par le biais des médias , explique-t-il.

Une soirée hommage prévue pour la victime

Une veillée aux chandelles aura lieu samedi, à 20h30, au parc Adrien-Cambron, pour honorer la mémoire de Thomas Cameron. Plusieurs personnes ont confirmé leur présence pour assister à cette veillée en l'honneur du jeune homme de 18 ans.

Thomas Cameron était reconnu comme serviable et souriant par ses proches, lui qui s'était impliqué notamment dans le tournoi Novice-o-Rama de Sherbrooke.