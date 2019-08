Marquage sur l'A-440 : une étude contredit le ministre des Transports

Prolonger la ligne blanche continue n’est pas une panacée pour limiter les rabattements intempestifs et les accidents aux abords des bretelles d’autoroutes, signale un rapport d’experts qui remet en cause de la solution proposée cette semaine par le ministre des Transports, François Bonnardel, à la suite du récent accident sur l’autoroute 440 à Laval .

Dans un rapport réalisé en 2011 pour le ministère des Transports (MTQ), trois chercheurs de Polytechnique Montréal et de l’Université McGill ont analysé les données de plusieurs accidents. Ils devaient évaluer l’efficacité d’une ligne de marquage au sol visant à interdire le changement de voie aux usagers des autoroutes. Elle est apparue en 1987, mais son efficacité n’avait jamais été évaluée.

Même si les chercheurs soulignent les limites de leur analyse, compte tenu du faible nombre de données disponibles, ils concluent que l’efficacité de ce type de ligne en matière de sécurité n’est pas prouvée ou est négligeable dans la plupart des cas à l’étude .

Elle ne devrait donc pas être appliquée de façon systématique.

Les chercheurs mentionnent que ce type de marquage présente l’inconvénient de restreindre la navigation, ce qui peut entraîner une certaine frustration ou distraction du conducteur . Les automobilistes n'ont généralement pas tendance à la respecter.

En plus, elle créer des points critiques artificiels à l’intérieur de sections d’autoroutes , selon eux.

À l’aide des caméras du MTQministère des Transports du Québec , ils ont aussi noté que les configurations d’accidents sont similaires en gravité sur tous les sites , qu’ils aient ou non une ligne pleine prolongée.

Leur rapport suggère que ce type de mesure peut être efficace dans les bretelles d’entrée, mais dans certains cas seulement dans les bretelles de sorties.

Les experts recommandent donc des études approfondies pour déterminer les conditions optimales à l’utilisation de ce type de ligne. Celles-ci s’attarderaient aussi à d’autres éléments qui pourraient avoir plus d'impacts, tels que les distances entre les bretelles en amont et en aval, la longueur des chevrons, la longueur d’insertion et la signalisation verticale.

Le quotidien La Presse, qui a débusqué ce rapport, n’a pas été en mesure de se faire confirmer auprès du MTQministère des Transports du Québec si l'analyse des experts avait été soumise au ministre Bonnardel avant son annonce d’un nouveau marquage sur la voie de desserte de l’autoroute 440, là où a eu lieu l’accident qui a fait quatre morts cette semaine.