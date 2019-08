La Ville d'Ottawa reçoit plus de 1 M$ en 1 an en taxe de Airbnb

Ottawa a ainsi récolté 423 000 $ dans les cinq derniers mois de 2018 et 715 006 $ dans les six premiers mois de 2019, a indiqué dans un courriel à CBC la trésorière adjointe de la Ville d'Ottawa, Wendy Stephanson.

Étant donné qu'il s'agit d'une taxe de 4 % sur la location et les frais de ménage de chaque logement loué, c'est donc dire qu'Airbnb a généré environ 28,5 millions de dollars en revenus en un peu moins d'un an dans la capitale nationale.

Investir dans le tourisme

Cette somme a été tirée des quelque 3200 propriétés listées par la plateforme dans la capitale. Les fonds ramassés serviront à appuyer les efforts de Tourisme Ottawa.

Dans un courriel, Airbnb affirme qu'elle aide Ottawa à capter plus de revenus tirés du tourisme pour les commerces locaux et les résidents . L'entreprise soutient par ailleurs que ses services favorisent les secteurs à l'extérieur des zones touristiques traditionnelles tout en permettant aux propriétaires de gagner plus d'argent.

Or, tous ne voient pas d'un bon oeil la présence du géant de la location à court terme dans la capitale.

En mars, une étude de Prism Economics and Analysis suggérait que 52 % des locations de courte durée se concentraient dans cinq quartiers d'Ottawa — dont plus du tiers dans les secteurs du centre-ville et de la Basse-Ville.

Selon Fairbnb Canada, un groupe qui demande une meilleure réglementation de l'industrie, 80 % des locations Airbnb dans les quartiers Somerset et Rideau-Vanier sont considérées comme des « hôtels fantômes », soit des résidences que les propriétaires retirent du marché locatif pour les louer à court terme.

Rappelons qu'Ottawa n'est pas la seule ville à taxer les activités d'Airbnb. Au Québec, la compagnie perçoit elle-même la taxe sur l'hébergement de 3,5 % par nuitée que versent déjà les autres établissements hôteliers au gouvernement provincial.

Avec les informations de Kimberley Molina, de CBC