Respect des arrêts obligatoires : les policiers auront les Sherbrookois à l'oeil en août

Il faut prendre le temps de bien faire son arrêt, vérifier s'il n'y a pas d'autres véhicules et ensuite repartir, mais les gens, souvent, sont trop pressés : ils tentent de brûler le feu rouge ou d'étirer la lumière et c'est ce qui cause souvent des accidents sur notre territoire , déplore le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Près du tiers (30%) des accidents qui surviennent à Sherbrooke découle du non-respect des feux de circulation et des panneaux d'arrêt, précise le SPS.

L'ensemble des patrouilleurs et des policiers dédiés au code de la sécurité routière seront donc attentifs à ces infractions. Les intersections des rues Bowen et Jean-Maurice, Normandie et Conseil, Dunant et Arsenault et des rues Beckett et La Rochefoucauld mériteront par ailleurs une attention particulière des policiers.

Il n'y a pas de surprises: on sera présent à ces intersections-là au cours du mois d'août , prévient Martin Carrier.

Les conducteurs fautifs s'exposent à des amendes de 100$ en plus des frais et à l'ajout de trois points d'inaptitudes à son dossier.