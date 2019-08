Le prix du bleuet fixé à 0,40 $ la livre

Le prix de départ pour le bleuet est fixé à 5 cents de plus que le prix initial l’an dernier, pour s’établir à 0,40 $ la livre pour 2019.

Il s’agit du montant de base que les acheteurs remettront aux producteurs en bleuetières pour la récolte annuelle.

Ce prix pourrait toutefois changer puisqu’il est évolutif sur une année, même que le prix final pour 2018 ne sera connu que le 15 août prochain.

Le prix du bleuet biologique est fixé à 60 cents, soit le même prix que l'an dernier.

Les acheteurs estiment que la légère hausse du prix en bleuetière reflète ce qui est attendu sur les marchés internationaux.

On présume avec les inventaires bas et les récoltes moyennes que ça va être un contexte pour que les marchés augmentent , soutient le président de Bleuets Mistassini, Réjean Fortin.

Le bleuet cueilli en forêt connaît par contre une baisse de son prix de départ qui passe de 0,80 à 0,70 $ la livre.

Les acheteurs s'attendent à ce que l'approvisionnement soit difficile cette année en forêt parce qu’il y a moins de cueilleurs et qu’ils sont maintenant obligés d’enregistrer leurs ventes auprès de l’Agence du revenu.

Prix contesté

Le prix du bleuet est contesté depuis plusieurs années. Les producteurs estiment que les acheteurs manquent de transparence et déplorent que le prix établi ici ne reflète en rien ce qui se passe à l’international.

Si vous prenez 2016, il se serait vendu aux environ de 0,93 $, alors qu’on avait eu 0,30 $. En 2017, il y a eu une très grosse remontée, 1,42 $ que les bleuets se seraient vendus, mais nous on n’a eu rien que 0,35 $. En 2018, on voit 1,46 $ sur les tableaux alors on se pose des drôles de questions , fulmine le président régional du Syndicat des producteurs de bleuets.

Le Syndicat des producteurs de bleuets conteste d’ailleurs le processus de fixation du prix du bleuet auprès de la Régie des marchés agricoles.

D'après les informations de Denis Lapierre