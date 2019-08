L'affaire Wettlaufer portée sur scène pour la première fois

Le théâtre de la petite ville à l'est du lac Huron, en Ontario, a attiré une centaine de personnes mercredi pour la première de la pièce, qui revient sur les crimes de l’infirmière tueuse en série.

L'ex-infirmière Elizabeth Wettlaufer a été condamnée à la prison à vie en 2017 pour les meurtres de huit aînés dans des foyers où elle travaillait dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Les meurtres ont eu lieu de 2007 à 2016. L'âge des victimes allait de 75 à 96 ans.

L’une des proches des victimes, Susan Horvath, s’est auparavant ouvertement opposée à la présentation de la pièce et comptait manifester devant le théâtre le soir de la première. Selon elle, la création glorifierait la criminelle alors que plusieurs victimes sont encore sous le choc. Mais mercredi, aucune manifestation n'a eu lieu devant le théâtre de la rue Queen.

En entrevue avant le spectacle, Gil Garratt a affirmé que des parents des victimes de l'ancienne infirmière ont été consultés pendant le développement de la production. Il s'est dit ouvert à discuter avec Mme Horvath si elle choisissait de se présenter.

Le directeur artistique et coauteur de la pièce a ajouté que la représentation ne se concentre pas seulement sur Elizabeth Wettlaufer, mais sur le système de soins de longue durée dans son ensemble.

Des personnes nous ont dit que c'était trop tôt pour avoir cette conversation [...] mais beaucoup de familles avec lesquelles on a travaillé nous ont dit que ce n'est pas trop tôt, mais c'est trop tard. Si on avait eu cette conversation il y a dix ans, ça ne se serait jamais passé , a déclaré le metteur en scène.

À quelques minutes de la levée du rideau, certains membres du public ont déclaré redouter la façon dont cette œuvre allait traiter des crimes commis.

Je suis un peu nerveuse, je suis intriguée de voir jusqu'où ils vont aller , a confié la spectatrice Joan Watt avant la représentation.

À la sortie du théâtre, plusieurs ont souligné la justesse du ton choisi par les auteurs et la précision du jeu des acteurs.

Je trouve que c'était très bien fait, avec bon goût. Ils n'ont sali personne. C'était plus de la perspective d'une famille a conclu Jim Sanford.

Le festival de théâtre de Blyth présentera jusqu'au 6 septembre le spectacle intitulé In the Wake of Wettlaufer.