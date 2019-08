Le 38e Festival Fringe d'Edmonton dévoile sa programmation

« On grandit, se targue son directeur artistique, Murray Utas. Si les gens en veulent, on a encore des histoires à raconter! ».

Parmi celles-ci : Happy Hour qui relate le « sombre et profond dilemme d’une jeune professionnelle » conseillée par une barmaid excentrique.

Sur un autre thème, Princess Bear propose le récit d’un roi anglo-saxon qui, menacé par l’envahisseur espagnol, achète la paix en offrant en mariage sa fille. Subterfuge, il n’en a pas, c’est plutôt un ours magiquement travesti qui s'unira au prince ibérique.

Dernier exemple, la pièce Hello, présentée quotidiennement à la Cité francophone, se veut « une plaidoirie pour les connexions humaines », un éloge au simple fait de saluer son prochain.

Vous avez du mal à faire un choix? Le festival le fera pour vous. Il propose cette année un générateur aléatoire de spectacle sur son site web.



Une recette éprouvée

Plusieurs festivals à travers le monde, et plus près de nous comme à Calgary et Toronto, épousent le concept du Fringe. Hérité de l’évènement éponyme d’Édimbourg en Écosse, le festival d’Edmonton reste la plus populaire célébration du théâtre émergent en Amérique du Nord.

Pas question, cependant, de devenir aussi gros qu’Édimbourg, prévient son directeur artistique. Ce serait perdre l'essence de la fête. « On a parfois de grosses pointures qui se proposent en spectacle à condition que l’on augmente le prix de nos billets, explique-t-il, mais ça, on ne le fait pas. Il faut que ça reste accessible ». Cette année, aucun billet n’excède 13 $.

Le grand rendez-vous d’art dramatique commencera le jeudi 15 août.