7 ans après la tragédie d’Elliot Lake, l'Ontario investit dans les interventions d'urgence

L’Ontario investit 2,5 millions de dollars afin de mettre sur pied 10 équipes d’intervention d’urgence à travers la province. Le financement survient à la suite des recommandations de la commission d'enquête sur l'effondrement du toit d'un centre commercial à Elliot Lake qui a fait deux morts et une vingtaine de blessés en 2012.

Lors de la tragédie, l’aide d’urgence venue de Toronto avait suscité certaines critiques. La mission de sauvetage avait d’ailleurs occupé une part importante de l’enquête publique.

Dans le rapport de la commission d’enquête, le juge Paul Bélanger soutenait que l'équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain aurait pu être envoyée sur les lieux plus rapidement.

Lorsqu'une catastrophe se produit, les familles de l'Ontario doivent pouvoir compter sur de l'aide immédiate , a affirmé la solliciteure générale de l’Ontario, Sylvia Jones, mercredi par voie de communiqué.

Le gouvernement soutient que le financement servira à mettre en place des équipes municipales de recherche et de sauvetage en milieu urbain, des équipes d'intervention en cas d'incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosif et des équipes d'intervention en cas d'urgences liées à des matières dangereuses dans six municipalités de la province.

Le centre commercial Algo s'est effondré partiellement en juin 2012, faisant deux morts. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Selon la province, l’investissement de 2,5 millions permettra de :

Financer des équipes possédant des compétences spécialisées en sauvetage pour aider des personnes prises au piège sous des structures effondrées, participer à des opérations de sauvetage et fournir une aide médicale immédiate aux survivants.

Financer des équipes d'intervention en cas d'incidents impliquant des produits chimiques, des agents biologiques, une contamination radioactive et nucléaire ou des explosions.

Diriger des programmes de formation et de sensibilisation afin d'améliorer l’efficacité des interventions d'urgence.

Ces équipes spécialisées sont situées à North Bay, Ottawa, Peterborough, Thunder Bay, Toronto et Windsor. Elles seront dirigées par les municipalités.