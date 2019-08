Le NPD et les progressistes-conservateurs lancent officieusement leurs campagnes

Le chef de l’opposition et du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba, Wab Kinew, et le Parti progressiste-conservateur ont révélé des points importants de leurs campagnes en vue des élections provinciales du 10 septembre prochain.

La santé, une priorité NPD

Wab Kinew promet d'inverser certains des changements mis en œuvre par le gouvernement progressiste-conservateur dans les hôpitaux de Winnipeg.

Wab Kinew, le chef du Nouveau parti démocratique du Manitoba, lance sa campagne en vue des élections de septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

Je m'engage à être responsable et à écouter les citoyens de première ligne et de faire preuve de discernement face aux changements dont nous avons besoin dans le secteur de la santé. Wab Kinew, chef du Nouveau Parti démocratique

Le chef du NPD affirme que s'il devenait premier ministre, il annulerait deux des trois fermetures des salles d'urgences des hôpitaux Seven Oaks et Concordia à Winnipeg.

Selon M. Kinew, l'Hôpital général Victoria, dans le sud de la ville, a été rénové de manière significative et il est donc difficile de rouvrir la salle d'urgence d'origine.

Par contre, il promet de réinstaurer les lits qui ont été supprimés par le Parti progressiste-conservateur au pouvoir.

Le fléau de la méthamphétamine

Wab Kinew propose une approche compréhensive pour contrer la crise de la méthamphétamine en cristaux qui menace la sécurité de la communauté.

« Cette approche s'attaquera aux causes premières de la toxicomanie, qui sont souvent des problèmes de santé mentale non diagnostiqués et des traumatismes liés à la petite enfance », dit-il.

Pour sa part, Brian Pallister, le chef du Parti progressiste conservateur, annonce que s'il est réélu, il mettra en place un centre de désintoxication à court terme pour les consommateurs de méthamphétamine cristallisée.

Le Parti progressiste-conservateur veut combattre le problème de la méthamphétamine en cristaux. Photo : Radio-Canada

Ce centre pourrait soigner de 20 à 30 patients à la fois pendant un à quatre jours. Les patients seraient ensuite redirigés vers d'autres des centres de rétablissement et des centres d'accueil.

De plus, M. Pallister affirme qu'il dépenserait plusieurs millions de dollars pour développer différentes initiatives pour le maintien de la sécurité en ville.

Cette nouvelle stratégie coûterait environ 20 millions de dollars.

Nous voulons aider les gens à sortir de cette tragédie et de marcher dans la voie d'un rétablissement. Brian Pallister, chef du Parti progressiste-conservateur

Les Manitobains sont toujours en attente du lancement officiel de campagne électorale.

La loi provinciale stipule que les campagnes électorales doivent durer entre 28 et 35 jours. Le premier ministre Brian Pallister devra donc lancer officiellement les élections au plus tard mardi prochain.

Avec les informations de la Presse Canadienne et de CBC