Carl Dufour ne briguera pas l’investiture libérale

Il indique qu’il a pris cette décision après avoir consulté ses proches. Il a dressé une liste des pour et des contre et s’est aperçu qu’il y avait plus de points négatifs que positifs pour lui.

Le conseiller fait ce choix principalement pour les citoyens qui l’ont élu pour un troisième mandat aux élections municipales de 2017.

Ils m’ont mis là pour quatre ans et j’ai eu que des commentaires que les gens sont contents que je demeure leur conseiller. Carl Dufour, conseiller municipal de Saguenay

Carl Dufour a rencontré le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme la semaine dernière. Pablo Rodriguez lui avait alors dit qu’il souhaitait le voir briguer l’investiture dans la circonscription de Jonquière.

Le conseiller estime qu’il a encore du travail à accomplir à la Ville, notamment en ce qui concerne le dossier de la rénovation du Théâtre Palace Arvida ou encore celui de l’inscription d’Arvida sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO.

De plus, il croit que la députée néo-démocrate actuelle remplit ses fonctions.

Il ne faut pas oublier que Karine Trudel est là depuis le dernier mandat. Malgré qu’elle soit dans l’opposition, elle fait quand même du très bon travail dans le comté , affirme Carl Dufour.

Ce dernier ajoute qu’il demeure ouvert aux propositions en ce qui concerne son avenir politique.