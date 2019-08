Le dépanneur Sylvestre privé temporairement de ses locaux après un incendie

La fumée d’un feu de cuisson au deuxième étage du 79, rue Sherbrooke et l’eau utilisée par les pompiers lors de leur intervention ont causé de sérieux dommages aux installations de l’organisme, mercredi.

On a des dégâts quand même assez majeurs. Tous les plafonds [et] toute la structure de nos locaux sont affectés , a souligné Daniel Piché, membre du comité de gestion du dépanneur Sylvestre.

Les planchers du dépanneur Sylvestre étaient couverts d'eau après l'incendie. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

C’est un retour de vacances plus hâtif et plus dur que prévu pour l’équipe de l'organisme d'inclusion sociale du secteur de Hull, lequel organise notamment des repas communautaires, des spectacles et des ateliers.

Le dépanneur, qui était fermé pour les vacances jusqu’au lundi 12 août, devait notamment être l’hôte d’activités pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dès la semaine prochaine.

M. Piché a soutenu que lui et ses collègues — tous des bénévoles — lanceront les recherches pour une solution dès jeudi.

L’incendie s’est déclaré en début d’après-midi, mercredi. Les pompiers de Gatineau ont rapidement maîtrisé le brasier, mais la structure de trois étages a subi des dommages estimés à environ 75 000 $.